翁曉玲嗨喊「大停電有利藍委」 吳思瑤：一開口就添罷免柴火

吳思瑤今指出，翁曉玲一開口就捅馬蜂窩、添罷免柴火，難怪國民黨主席朱立倫要她靠邊站，就是希望她暫時閉嘴。（記者陳政宇攝）

2025/05/23 11:55

〔記者陳政宇／台北報導〕核三2號機17日起停機，台灣正式進入非核家園，國民黨立委翁曉玲再度語出驚人，聲稱全台大停電將很有利於藍委。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（23日）批評，翁曉玲一開口就捅馬蜂窩、添罷免柴火，難怪國民黨主席朱立倫要她靠邊站，有國民黨籍議員要出機票錢請翁出國，就是希望她暫時閉嘴。

能源議題備受關注，翁曉玲近日接受網路節目訪問時說，她認為台灣在短時間之內就會大停電，髒電歸髒電，但電力支援肯定不夠，因次接下來的情況很有利於藍委，大停電會讓大家知道非核政策是不行的。

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「只有翁曉玲可以超越翁曉玲！」吳思瑤今受訪直呼，難怪朱立倫要翁曉玲靠邊站，難怪有國民黨議員要出機票錢請翁出國，就是希望她暫時閉嘴，一開口就捅馬蜂窩、添罷免柴火。

吳思瑤說，翁曉玲從何不食麥當勞、到國安會議資料全部要給，現在又說大停電是國民黨利多，呼籲翁曉玲管好自己嘴巴，要擔心的是朱立倫及快被罷免的國民黨立委，大家對於翁曉玲言論確實頭痛，該好好管束她的是國民黨。

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