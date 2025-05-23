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    出席新社香菇評鑑行銷 韓國瑜自嘲找他賣最棒：我腦袋長得就像香菇

    立法院長韓國瑜（中）今出席「台中市新社區優質香菇評鑑」行銷活動，他致詞時表示，找他賣香菇完全是正確和最棒的選擇，「我說我腦袋長得就像香菇」。（記者田裕華攝）

    立法院長韓國瑜（中）今出席「台中市新社區優質香菇評鑑」行銷活動，他致詞時表示，找他賣香菇完全是正確和最棒的選擇，「我說我腦袋長得就像香菇」。（記者田裕華攝）

    2025/05/23 11:08

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜今出席「台中市新社區優質香菇評鑑」行銷活動，他致詞時表示，找他賣香菇完全是正確和最棒的選擇，國民黨立委楊瓊瓔問他為什麼，「我說我腦袋長得就像香菇」。

    韓國瑜指出，全台灣百分之60的香菇都在新社地區，本草綱目說常吃香菇的不光是對胃腸有幫助，而且補氣，更大的好處是延年益壽；而全世界吃素食第一名是印度，第二名是台灣，將近300萬人以上，這些人都大量的仰賴香菇。

    韓國瑜表示，政府的眼光不能只看著台積電和半導體，台灣有1千萬的農民、漁民、勞工和自由業，這些基層，每一個小尖兵，政府一定要大力來支持、來照顧、關心。

    韓國瑜說，等一下就要香菇評鑑，馬上選出第一名、第二名、第三名，其實他認為，名次第一、第二和第三都是一樣的好。今天凡是參加新社香菇比賽的，每一個都是最棒，回去告訴新社所有種香菇、文心蘭和水蜜桃的好朋友，農民是國家最重要的基礎，國家以農民為本，農民是國家的根本，這是千古以來不變的一個規律。

    韓國瑜感謝立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔、黃建豪、廖偉翔、陳菁徽、柯志恩、張嘉郡、邱鎮軍、蘇清泉、黃仁前來參加活動支持菇農。韓也不忘介紹，「還有後面最近羞於見人的傅崑萁總召」。

    韓國瑜最後表示，希望今天菇農、花農、果農，大家都能打出一個最漂亮成績單，新社農產品，全台熱賣，祝福大家。

    立法院長韓國瑜出席立法院香菇評鑑行銷活動。（記者劉宛琳攝）

    立法院長韓國瑜出席立法院香菇評鑑行銷活動。（記者劉宛琳攝）

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