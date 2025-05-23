梅花湖優養化嚴重世壯運堅持辦鐵人三項 簡舒培：蔣萬安有肩膀自己負責？

民進黨市議員簡舒培。（資料照）

2025/05/23 11:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「世界壯年運動會」（世壯運）登場卻頻出包，引發大量民怨，對此民進黨北市議員簡舒培表示，宜蘭梅花湖近年水質狀況差，有優養化問題，加上交通管制影響居民生活，近年宜蘭縣府的鐵人三項都已移師冬山河舉辦。世壯運鐵人三項堅持在梅花湖舉辦，事前評估沒通知宜蘭縣府，更無視鐵人三項協會專業建議，不顧選手健康安全！蔣萬安真的有那個肩膀「自己負責」嗎？

簡舒培在臉書PO文表示，早在世壯運敲定在梅花湖舉辦鐵人三項賽事時，宜蘭縣政府及中華民國鐵人三項運動協會都曾建議將賽事改至冬山河舉辦，沒想到台北市政府完全無視宜蘭縣府與運動協會的專業建議，堅持要在梅花湖舉辦！根據宜蘭縣政府的說法，當台北市政府決定在梅花湖舉辦鐵人三項賽事後，縣府曾在去年10月18日會勘時反映梅花湖水質、交通的問題，請雙北市府再做考量，沒想到台北市政府竟回應：因為比賽報名已經開始，且場地選定先前已做評估，但是當時評估作業並未找宜蘭縣政府！

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簡舒培指出，拜訪別人家之前要先敲門，這應該是為人處世的常識，現在世壯運要去鄰近縣市舉辦賽事，台北市政府居然連知會一聲都沒有，就直接敲定把鐵人三項辦在梅花湖。宜蘭縣與台北市同為國民黨執政，蔣萬安居然連自己人都欺負，難道在國民黨，姓蔣也是「我就是比你大」？

簡舒培續指，鐵人三項運動協會去年9月18日曾行文台北市政府體育局，表明「本會早於112年10月賽務營運手冊審查會議上表明，預定比賽地點宜蘭縣梅花湖因近年水質不佳，建議改至宜蘭冬山河，然貴局至今未採納，仍堅持於梅花湖舉辦。」鐵人三項協會更明確指出，協會在2022年12月自行檢測冬山河及梅花湖，梅花湖水質未達標準，且賽事日期訂為5月24至25日，正值枯水期，水位恐未達2米，加上氣候炎熱，將加劇水質惡化，再者封閉式水域水溫較高，易超過水溫上限，「若水質、水溫未達標準，依據世界鐵人三項總會規則，將取消游泳項目，改為騎跑兩項，茲事體大，且影響我國際聲譽，建請貴局慎重考量，審慎選擇鐵人三項競賽場地。」

簡舒培分析，重點是，鐵人三項協會除了附上梅花湖、冬山河的水質報告，再次建議世壯運把賽事移到冬山河舉行之外，甚至還給出了另個場地建議「台東活水湖」，就是為了確保選手健康安全。這些基於科學且務實的建議，卻全被台北市政府棄如敝屣！

簡舒培直言，台灣難得舉辦國際賽事，我們當然也樂見有更多縣市一起共襄盛舉參與世壯運，但蔣市府竟然只因為「已經開始報名了」這樣爛爆了的理由，就無視地方縣府、專業運動協會的建議。如果世壯運鐵人三項賽事最後因水質、水溫未達標準而取消游泳項目，或是堅持舉辦游泳賽事而造成選手身體不適，對宜蘭、對台北、甚至對台灣造成的傷害，蔣萬安真的有那個肩膀「自己負責」嗎？

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