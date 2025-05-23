綠色成長擁百億基金、產業聯盟與永續學院 賴清德：台灣定能奪先機

由環境部、國發會主辦、金管會協辦的「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，今（23）日在環境部舉行，總統賴清德出席致詞並率領國內企業共同啟動「綠色成長聯盟」，並為百億「台灣綠色成長基金」等進行揭牌。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/23 11:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕「台灣不只是參與者，更是貢獻者！」總統賴清德今（23日）參與綠色成長聯盟成立，以及綠色百億基金、清華大學永續學院揭牌，強調從高碳經濟邁向淨零轉型非一蹴可幾，將從產業力量、資金動能與人才，為台灣打造一條穩健綠色成長路徑，落實2050淨零排放，並相信台灣一定能奪得先機，與世界邁向永續未來。

環境部與國發會今舉辦「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，包含正式啟動綠色成長聯盟、台灣綠色成長基金揭牌，清華大學也同場加碼揭牌，成立全台第一所跨領域核心的永續學院；日本也派日台交流協會代表片山和之、日本GX推進機構理事高田英樹及早稻田大學教授有村俊秀等共襄盛舉。

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賴清德致詞強調，台灣將會落實2050淨零排放願景，跟全球一起追求永續成長繁榮發展，今年台灣已邁入碳有價時代，重新認識環境成本，也象徵台灣經濟正式與國際碳市場接軌。今也見證三大里程碑，一是綠色成長聯盟正式啟動，由環境部邀集17家企業與相關部會建立公私協作平台，未來聯盟也將與日本綠色轉型聯盟深度對話，攜手邁向淨零。

二是綠色成長基金正式揭牌，賴清德說，透過環境部爭取的100億元資金，以政府帶動方式，專責投資淨零永續新興產業，創造推升經濟綠色成長新動能；三是見證清大永續學院揭牌，與政府共同培育綠領人才，推動科技創新、產學合作、開創氣候教育與研究新局。

賴清德認為，三大里程碑從產業力量、資金動能、人才資助，為台灣打造一條穩健綠色成長路徑，深知從高碳經濟邁向淨零社會絕非一蹴可及，需完整架構、持續政策，結合產業、學研及全民努力，政府將加速綠色職能訓練、技職轉型、大專合作等，讓更多年輕人投入綠領職涯，相信有信念、策略、資源、團隊，台灣一定能奪得先機，和世界邁向更永續美好未來。

環境部長彭啓明表示，百億綠色成長基金預計分10年推動，今成立辦公室，今年第2、3季配合投資人啟動運作，幫助產業一起減碳，也認為做完淨零，對所有人身體健康更有幫助。

清大校長高為元也說，清大永續學院定位是應用跨域科技跟辦法，來解決永續發展目標的難題，培育社會需要的永續人才，如碳交易，綠色金融等，相信「永續」將如同「晶片」，成為清華跟台灣的重要品牌。

由環境部、國發會主辦、金管會協辦的「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，今（23）日在環境部舉行，總統賴清德出席致詞並率領國內企業共同啟動「綠色成長聯盟」，並為百億「台灣綠色成長基金」等進行揭牌。（記者叢昌瑾攝）

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