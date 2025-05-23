遭影射喬松山被毆女牙醫債務糾紛 許淑華要告了

台北市議員許淑華。（資料照）

2025/05/23 10:55

〔記者甘孟霖／台北報導〕日前一名22歲周姓男子至松山區某牙醫診所洗牙，過程卻聲稱牙齒很痛憤怒暴揍女牙醫師；事後牙醫友人指出事件不單純，疑起因債務糾紛，這起事件引發案外案，民進黨北市議員許淑華指出，該牙醫診所粉專多次影射她涉入協調暴力討債，她對此澄清本人與辦公室人員未與該案相關人有任何聯繫，對於所有不實指控，將一律報警並提告。

本月19日周男毆打女牙醫後，女牙醫的友人旋即出面表達案情不單純，醫師先前曾借款3千萬元給台中友人，當時對方拿出房產抵押，後因還款問題雙方對簿公堂，法官判友人需分期還款；上月9日及19日，友人分別找律師及黑衣人到診所協調還款事宜。

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該牙醫診所19日也在臉書粉專發文，強調絕對不是醫療糾紛，而是借錢給別人後，對方欠錢不還被告敗訴後，找來議員及黑道多次恐嚇動手；20日更再度發文，質疑某議員辦公室主任收受回扣，以至於有人不斷買通黑道恐嚇行兇，「世道變了，欠錢的找議員黑道來打債主，像話嗎」？

對此，許淑華今於臉書貼文指出，日前有媒體報導，該診所涉及暴力討債的案件，而該牙醫診所沈姓牙醫之友人指稱：「許淑華辦公室黃小姐曾介入債務協商。」此外，該牙醫診所多次在粉專影射她涉入及協調暴力討債，她強烈澄清，這完全不是事實，根本子虛烏有。

許淑華強調，她及辦公室人員未與該案當事人或相關人士有任何形式的聯繫；無論是該牙醫診所，或是網路惡意帶風向誹謗她的任何人，已造成社會大眾誤解，嚴重損害她及團隊的形象與名譽。

此外，近日社群網路上也出現不明人士帶風向抹黑她，她也要強烈譴責這些散播不實指控的有心人士，並將一律報警處理與律師商討後續法律程序，以證明她與團隊的清白。

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