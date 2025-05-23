國民黨批賴政府司法追殺92名黨工 質疑只辦在野不辦重大要犯

國民黨立院黨團召開「司法追殺無底限 朝野和解攏係假!」記者會，並由新北市議員江怡臻說明。（記者田裕華攝）

2025/05/23 11:32

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「對紅共間諜輕放，對在野重拳，綠共無理大搜索只為大獨裁」記者會，該黨新北市議員江怡臻指出，賴政府迄今司法追殺國民黨92名黨工，加上因案被羈押的前民眾黨主席柯文哲所受待遇，對比許多重大要犯可以輕鬆棄保潛逃，這就是民進黨的雙標司法，她並問檢調單位，究竟是受到上面什麼壓力，要如此來辦在野黨，而不辦重大要犯？

此外，國民黨副發言人康晉瑜表示，賴清德總統520演說稱要向在野黨主席做國安簡報，促成朝野合作，但人前握握手，背後下毒手，不僅帶走國民黨的癌末黨工，還繼續大搜索、大收押，昨天帶走新北市黨部的多名黨工，他並三問賴政府，檢調抓人是想獲得國民黨的機密？為何國民黨宜蘭縣黨部主委交保金要80萬元，是共諜案交保金的4倍？為何一邊說要朝野溝通，一邊繼續司法追殺，520後還仍沒有中斷？

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江怡臻表示，賴清德嘴巴說得很好聽，要與在野共商國事，卻玩兩手策略，私下全面司法追殺國民黨，迫害異己，就連已經癌末的屏東黨工都不放過，可以看出賴清德毫無人性、非常冷血。

江怡臻統計指出，目前已經被約談或羈押的國民黨黨工，包括中央黨部1名專委，台北市黨部包含主委6人，新北市黨部包含書記長及各區黨部幹部共11人，基隆市黨部包含主委4人，台中市黨部有書記長以及14人接到市調處下週二約談通知，台南市黨部有副主委等20人，屏東縣黨部有書記長等3人，宜蘭縣黨部有主委等14人，嘉義縣黨部有總幹事1人，合計賴政府司法追殺的黨工共計92名，其中被羈押13人，目前仍有11人在押。

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