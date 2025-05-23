藍白亂砍總預算地方喊窮要補錢 林楚茵：一邊扯後腿一邊裝可憐

立委林楚茵。（資料照）

2025/05/23 12:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院刪減中央總預算，行政院決定統刪地方政府的一般性補助款，國民黨執政縣市長輪番喊窮要補錢，對此民進黨立委林楚茵表示，國民黨做賊心虛搞失憶，藍白亂砍總預算惹害地方，國民黨演雙面戲，一邊砍預算扯後腿，一邊裝可憐求補助！冤有頭、債有主，藍白惹禍不要亂牽拖！

林楚茵在臉書PO文表示，國民黨怕罷免，最近各委員會狂處理預算解凍案，但是被刪除的預算就回不來了，甚至行政院去年的函就已經說明，已跟各地縣市政府講過實際狀況會依照立法院的實際做調整，中央與地方預算都是照顧人民。

請繼續往下閱讀...

林楚茵指出，當初藍白聯手亂砍中央預算，硬刪939億，湊不出來的636億，行政院只能暫緩撥補地方補助，並啟動釋憲救濟。結果呢？國民黨執政縣市長輪番喊窮要補錢，卻不敢說亂刪預算惹禍的是藍營立委，到底誰在懲罰地方？就是藍白聯手的立法院！

林楚茵續指，甚至行政院去年的函就已經說明，已跟各地縣市政府溝通過實際狀況會依照立法院的實際做調整，藍白立委還是砍得那麼爽，報復政府卻忘了套招嗎？黃國昌當初大聲說要「讓人民有感」，現在不只人民有感，連地方首長都快撐不住，藍白亂刪預算才是懲罰人民啊！

林楚茵直言，國民黨演雙面戲，一邊砍預算扯後腿，一邊裝可憐求補助！冤有頭、債有主，藍白惹禍不要亂牽拖！終結藍白毀憲亂政。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法