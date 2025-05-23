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    藍綠立委罷免二階連署達標「31：0」 罷免林沛祥今壓線送件

    針對罷免國民黨及親國民黨的無黨籍立委行動，總計有31個罷團完成二階送件，並有4個罷團未達門檻。（資料照，本報合成）

    針對罷免國民黨及親國民黨的無黨籍立委行動，總計有31個罷團完成二階送件，並有4個罷團未達門檻。（資料照，本報合成）

    2025/05/23 12:03

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免基隆國民黨籍立委林沛祥的民團「基隆絕沛」今天上午前往基隆市選舉委員會送件，截至目前針對罷免國民黨及泛藍的無黨籍立委行動，總計有31個罷團完成二階送件，並有4個罷團未達門檻。

    藍白毀憲亂政、在野立委聯手大幅刪減、凍結中央政府總預算，引發罷免浪潮不斷延燒，根據中選會先前資訊，針對國民黨及親國民黨的無黨籍立委的罷免共有35件通過第一階段罷免連署，近期各罷免團體也趕在二階連署截止日前如火如荼拚連署，其中最早截止的是藍委黃建賓5月2日、最晚為林沛祥5月23日。

    今日上午罷免林沛祥的民團「基隆絕沛」正式送件，也代表罷免在野立委的二階連署行動告一段落，目前總計有31個罷團完成二階送件。至於未通過二階法定門檻的則有4件，包含新竹縣立委徐欣瑩、苗栗縣立委邱鎮軍與無黨籍立委陳超明，彰化縣立委謝衣鳯等。

    目前完成二階連署書送件的包含林沛祥、王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆、葉元之、張智倫、洪孟楷、廖先翔、林德福、羅明才、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、林思銘、鄭正鈐、江啟臣、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、楊瓊瓔、游顥、馬文君、丁學忠、傅崐萁、黃建賓。

    此外，停職中的新竹市長高虹安罷免案，於5月初也已完成第二階段連署送件。

    至於罷免民進黨立委的也有15件通過第一階段罷免連署，但截至目前罷免案尚在連署中，因此目前藍綠立委二階送件案比數為31：0

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