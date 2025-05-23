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    罷免林沛祥二階送件！37533份連署達安全門檻

    罷免基隆國民黨立委林沛祥的民團「基隆絕沛」，今天上午前往基隆市選舉委員會送件。 （記者塗建榮攝）

    罷免基隆國民黨立委林沛祥的民團「基隆絕沛」，今天上午前往基隆市選舉委員會送件。 （記者塗建榮攝）

    2025/05/23 10:12

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕罷免基隆國民黨立委林沛祥的民團「基隆絕沛」，今天上午前往基隆市選舉委員會送件，領銜人陳青逸說連署份數為3萬7533份，為法定門檻3萬894的123％，達安全目標。

    最近林沛祥說出「罷團志工是社會邊緣人」等爭議言論，引起來自各地罷團志工憤概，近10天來有各地的志工主動來基隆協助連署工作，因此，近日罷免連署書大幅成長，一舉突破法定門檻3萬394份。

    基隆絕沛罷團、反共護台志工聯盟及各地罷團成員數10人，都來共襄盛舉，見證罷藍委最後一塊拼圖。

    今天上午將連署書運載到基隆選委會大門，十分壯觀，外觀還印有林沛祥的人像和「邊緣人來送件了」字樣。陳青逸表示，非常感謝志工的辛勞。3萬7533份代表「我們生氣了，把他們罷光光」。

    罷免基隆國民黨立委林沛祥的民團「基隆絕沛」，今天上午前往基隆市選舉委員會送件。 （記者塗建榮攝）

    罷免基隆國民黨立委林沛祥的民團「基隆絕沛」，今天上午前往基隆市選舉委員會送件。 （記者塗建榮攝）

    「基隆絕沛」送出3萬7533份連署書。（記者塗建榮攝）

    「基隆絕沛」送出3萬7533份連署書。（記者塗建榮攝）

    「基隆絕沛」送出3萬7533份連署書。（記者塗建榮攝）

    「基隆絕沛」送出3萬7533份連署書。（記者塗建榮攝）

    罷團「基隆絕沛」到基隆選委會送件。（記者盧賢秀攝）

    罷團「基隆絕沛」到基隆選委會送件。（記者盧賢秀攝）

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