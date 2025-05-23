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    遭抹黑涉入、協調暴力討債牙醫案件 許淑華：報警處理與律師商討後續法律程序

    21歲周姓男子（中）在診間內暴力揮拳攻擊牙醫師，導致女醫師臉部多處挫傷、鼻血狂噴，周男最後向警方自首後移送北檢複訊。（資料照）

    21歲周姓男子（中）在診間內暴力揮拳攻擊牙醫師，導致女醫師臉部多處挫傷、鼻血狂噴，周男最後向警方自首後移送北檢複訊。（資料照）

    2025/05/23 10:33

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕22歲男子周子鈞日前前往台北市南京東路某牙科診所洗牙，過程中稱「牙齒被醫生弄得很痛」，便朝沈姓女牙醫持續揮拳，造成沈女眼窩骨折。民進黨台北市議員許淑華表示，關於日前有媒體報導，兆恩牙醫診所涉及暴力討債的案件，而該牙醫診所沈姓牙醫之友人指稱：「許淑華辦公室黃小姐曾介入債務協商」，這完全不是事實，根本子虛烏有！她將報警處理與律師商討後續法律程序，以證明許淑華與團隊的清白！

    許淑華在臉書PO文表示，面對所有不實指控，她將一律報警處理並提告，日前有媒體報導，兆恩牙醫診所涉及暴力討債的案件，而該牙醫診所沈姓牙醫之友人指稱：「許淑華辦公室黃小姐曾介入債務協商」且該牙醫診所多次在粉專影射本人涉入及協調暴力討債，她要此澄清這完全不是事實，根本子虛烏有！

    許淑華聲明指出，本人及辦公室人員未與該案當事人或相關人士有任何形式的聯繫！無論是兆恩牙醫，還是網路惡意帶風向誹謗她的任何人士，已造成社會大眾誤解，嚴重損害本人及團隊的形象與名譽。

    許淑華直言，就在稍早，社群網路上也出現不明人士帶風向抹黑她，她強烈譴責這些散播不實指控的有心人士，將一律報警處理與律師商討後續法律程序，以證明許淑華與團隊的清白！

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