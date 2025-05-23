罷免林沛祥二階連署達標送件 童子瑋：林的言論起了關鍵作用

基隆市議長童子瑋接受本報《官我什麼事》節目分析指出，國民黨籍基隆市立法委員林沛祥近日「社會邊緣人」、「ＴＯＰ1%的人才」莫名其妙的言論，凸顯自己權貴形象，點燃了基隆人的怒火紛紛連署，才造成二階連署得以達標送件。（記者陳宇睿攝）

2025/05/23 10:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕推動罷免國民黨籍基隆立委林沛祥的罷團「基隆絕沛」今天（23日）將二階連署書送件，基隆市議長童子瑋接受本報《官我什麼事》節目訪問時指出，外界本來認為基隆民情較特殊，連署進度緩慢，甚至不看好二階連署會達標；不料林沛祥近日「社會邊緣人」、「TOP1%的人才」莫名其妙的言論，凸顯自己權貴形象，讓年輕人或是在地民眾湧現相對剝奪感，點燃了基隆人的怒火紛紛參與連署，才造成今天二階連署得以成功送件。

對於基隆人從去年到今年，接連面臨罷免基隆市長謝國樑、罷免林沛祥兩次罷免案的看法；童子瑋指出，去年罷免謝國樑，是因為謝市長政策亂象一籮筐，包含電動機車發放亂象、海洋廣場放沙發、人行道開放停車、基隆要蓋摩天輪等等，造成去年很多年輕人回來參與罷免謝國樑連署。今年藍白立委在立法院大刪預算毀憲亂政，造成全台各地大罷免風潮；對基隆人來說，會有兩種不同的感受。要分開來看、要區分族群來看。

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基隆有10萬通勤族，他們在台北求學、工作，在台北停留的時間比在基隆長，這一批人會對現況不滿，會比較積極參與連署投入罷免，對於剝奪感較有感覺。對在基隆討生活、做生意的人，他會認為罷免沒自己的事，但是看到新聞他會生氣，他（她）就跑出來簽名連署。

童子瑋說，本來罷免案在基隆進度非常緩慢，連民進黨中央也未必看好結果，林沛祥自己很莫名其妙的言論，凸顯自己的尊貴，不管是TOP１％，或者是參與罷免的人都是邊緣人，其實就是凸顯自己是權貴；童強調，不管是里長、議員、立委，其實都是人民經由選舉產生，是人民的公僕，在民主國家的概念應該是如此，為何林沛祥怎麼會有「好像自己出生就高人一等」。

他表示，這件事情引起非常多的人憤怒，也引起了全國關注，林沛祥可以把自己搞成全國的新聞核心，這是不管國民黨或民進黨都無法理解的；老實說，民進黨中央也未必覺得說二階段在基隆市會過關，因為基隆特殊的風俗民情，基隆政治版圖藍大於綠，還有連續兩年都在罷免，許多不同原因讓連署緩慢。

童子瑋說，林沛祥2018年跟他同屆當選議員，第一次當議員當屆他就選上副議長，順利的當選立委，從政可說是平步青雲。

林沛祥爸爸林水木當基隆市長8年，媽媽徐少萍擔任立委多年，標準的政治家族，林沛祥國中就到國外讀書，相對而言，他覺得他比人家高人一等，所以才會在公開受訪講出「社會邊緣人」的荒謬言論、那種講話的口氣，完全是造成連署送件機會濃厚的關鍵指標，最後這2週，全台許多公民團體到基隆幫忙，導致基隆人紛紛出來連署罷免，要教訓林沛祥。

童子瑋說，他個人的判斷是如果罷免連署第二階段在基隆會達標送件，那都是林沛祥、國民黨自己造成的。

基隆市議長童子瑋（左）接受本報《官我什麼事》節目訪問。（記者陳宇睿攝）

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