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    曝尚未跟朱立倫、盧秀燕談黨魁選舉 胡志強：希望不要出現窩裡反

    前台中市長胡志強。（資料照）

    前台中市長胡志強。（資料照）

    2025/05/23 10:01

    〔記者施曉光／台北報導〕前台中市長胡志強日前接受廣播主持人黃暐瀚預錄節目專訪。在廣告時間被問到台中市長盧秀燕考慮參選國民黨主席一事時，胡志強先是說「不要」，認為這樣國民黨只會更分裂，但回到正式節目中，黃暐瀚再問他是否會建議盧秀燕參選黨主席，然後再參選2028總統？他則說，目前來看，盧秀燕是被看好的一位，至於現任國民黨主席朱立倫仍未鬆口，有可能競選連任，只是朱立倫在民調上沒有領先。

    胡志強說，自己還沒有跟朱立倫或盧秀燕談過此事，他只希望黨內一定要團結，不要出現窩裡反。胡並稱，曾經有很多人勸他出來選，但就怕出來會攪局，造成國民黨分裂，他對國民黨心裡有意見，但不會對外講，就是希望黨內可以團結，呼籲大家好好為黨想，不要只為自己想。

    至於盧秀燕是否適合參選總統或黨主席？胡志強說，他覺得盧秀燕在思考下一步，並強調盧秀燕有一個長處，就是做出決定的事情，應該就是有把握的，否則盧秀燕不會走一條不太確定的路，無論是選黨主席或總統。

    胡志強並稱讚盧秀燕擔任台中市長，做到很多他想做而沒有想到的事情，過去他當市長時，只有想到一些大建設，但一個市長不能只看政績工程，像兒童照顧、教育、孕婦照顧等軟性方面，他做得不夠，盧秀燕做得很好，而且盧秀燕的形象很好，是一個百分之百的「媽媽市長」。

    談到自己昔日的特助、國民黨立委廖偉翔目前面臨被罷免，胡志強說，現在的罷免與立委做得怎麼樣，一點關係都沒有，這次罷免是在去年1月就已經決定了，當民進黨失去國會，只有罷免是唯一的路，「輸了就翻桌！」「廖偉翔做了什麼事，需要你罷免他？這就是欺負年輕人！」他並認為，罷免不會那麼容易通過，因為民進黨政府的表現以及大罷免給人印象不好，已經慢慢失去民意支持的熱度。

    談及台美關係時，過去擔任過外交部長的胡志強抱怨，許多美方人士來台灣想跟他見面，找外交部幫忙卻「沒下文」，因為幫忙聯繫的人員會被責罰，像前美國眾議院議長裴洛西過去來台灣時要找他，也沒有下文。

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