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    新竹藍議員未簽到卻派員代投票 周軒批藍白在地方議會也聯手亂搞

    新竹市議會今天開議，選舉4個召委，國民黨議員未簽到卻派員代投票。（新竹市議員楊玲宜提供）

    新竹市議會今天開議，選舉4個召委，國民黨議員未簽到卻派員代投票。（新竹市議員楊玲宜提供）

    2025/05/23 13:21

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新竹市議會昨日舉行定期大會，選舉4個委員會的召委，但國民黨有議員不僅未簽到出席，還違規派員代投票，國民黨團還宣稱「並未違反議事規則」。對此政治工作者周軒發文質疑，「藍白現在除了立法院聯手亂來外，連地方議會也聯手亂搞」。

    新竹市議會昨日開議，選舉4個召委，卻出現國民黨議員未簽到但派員代投票的情況，國民黨團總召陳慶齡稱，未出席的議員可委託或授權其他議員參與抽籤，並未違反議事規則。不過民進黨團總召陳建名指出，根據新竹市議會議事規則第5條，議員出席會議需本人親自簽到，不可代簽。豈料國民黨、民眾黨為爭奪程序委員會及召委席次，竟違反議事規則，讓未出席、也不在現場的議員「投給自己」。

    周軒在臉書發文批評，新竹市議會的國民黨黨團幹了一件大事，首創「沒有簽到的議員也可以投票」。然後國民黨新竹市議會黨團居然還大言不慚說「這又沒什麼」、「沒來的本來就可以授權在場的代投票」。

    周軒質疑，「笑死，當議員當到自創議事規則？要不是新竹市議會民進黨黨團抗議，不然就被國民黨得逞了」。為此他也砲轟「藍白現在除了立法院聯手亂來外，連地方議會也聯手亂搞」。

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