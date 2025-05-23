藍白搶護航一般性補助款足額撥付予地方政府提案 陳培瑜：始作俑者是黃國昌

陳培瑜PO出藍白立委搶著登記發言。（圖擷取自 臉書）

2025/05/23 11:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%。民眾黨立法院黨團提案，行政院主計總處應依立法院審議總預算案通案刪減的決議精神，立即將一般性補助款足額撥付給地方政府。該提案已列入23日立法院會討論事項。對此民進黨立委陳培瑜表示，這麼荒謬的提案，所有的藍白立委搶先登記發言，造成這個狀況的是民眾黨主席黃國昌。

陳培瑜在臉書PO出立法院第11屆第3會期第13次會議討論事項檢表，可以看到第8案號「本院台灣民眾黨黨團，建請院會作成決議：『行政院主計總處應依立法院審議中華民國114年度中央政府總預算案通案刪減之決議意旨，由中央各機關及所屬編列之預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府。』是否有當？請公決案。」第2張照片可以看到多名國民黨、民眾黨立委包括徐巧芯、張智倫、吳宗憲、賴士葆、葉元之、林沛祥、黃國昌等人都搶著登記發言。

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陳培瑜指出，黃國昌指示「行政院必須立即將一般性補助款足額撥付予地方政府」的提案，目前是第八案，稍後必定會變更議程到第一案！這麼荒謬的提案，所有的藍白立委搶先登記發言，當然就是要繼續守護這個荒謬的提案！但上週的核三重啟公投提案，卻不見他們為自己的提案來發言，這豈不是雙標！

陳培瑜直言，至於是誰造成這個狀況？是你黃國昌呀！是你說要把預算刪減到全國人民有感，現在果然很有感！提案連署人還有傅崐萁、林思銘、王鴻薇！至於今天還有什麼荒謬的討論事項要進行，就讓我們繼續看下去！

陳培瑜表示，這麼荒謬的提案，所有的藍白立委搶先登記發言，造成這個狀況的是民眾黨主席黃國昌。（圖擷取自 臉書）

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