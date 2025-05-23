林洲民指柯市府魚目混珠送容積 吳靜怡：京華城並非利於市民的都更

台北地院審理京華城弊案，昨傳喚台北市前都發局長林洲民作證，直言北市府給予京華城20%容積獎勵的理由都是移花接木、魚目混珠的形容詞。圖為前台北市長柯文哲。（資料照）

2025/05/23 09:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城弊案，昨傳喚台北市前都發局長林洲民作證，直言北市府給予京華城20%容積獎勵的理由都是移花接木、魚目混珠的形容詞。媒體人吳靜怡也發文批評，京華城是財團自己的重建，並非是利於台北市市民的都更！她也質疑，柯文哲的臉書濫用多位證人庭上的證詞混淆成為柯文哲案的辯詞，一路從操弄支持者情緒攻擊檢察官，到攻擊證人或刻意移轉辯詞重點。

台北地院審理京華城弊案，昨傳喚柯文哲第一任台北市長時的都市發展局長林洲民作證，林洲民說，京華城案不是「都更案」，而是「新建案」，北市府給予京華城20％容積獎勵的「靭性城市」、「智慧城市」、「宜居城市」等3項理由，都是移花接木、魚目混珠的形容詞、不是專有名詞，「希望我這輩子不要再看到用這3個詞通過的都更案、都計案」。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡在臉書發文指出，林洲民握有給市長備忘錄，成為柯文哲涉嫌圖利貪污罪的關鍵性證人！她表示在柯文哲時任市長時，2017年將京華城列為重要管理專案，並於當年5月的市長室會議記錄要求都發局針對京華城容積案「做成行政處分上網」。當時林洲民特別上書「備忘錄」給市長、副市長，嚴正強調都發局將依法辦理，拒絕以行政處分方式處理。

吳靜怡表示，林洲民在台北地院作證時，明確指出京華城案非「都市更新」，而是「重建」，強調其12萬平方公尺的允建樓地板面積不具永久保障，且京華城以「韌性城市」、「智慧城市」、「宜居城市」等形容詞作為換取容積獎勵的手段，實為「魚目混珠」，批評這些詞若被濫用，將對台灣都市計畫史造成負面影響。

吳靜怡質疑，柯文哲的臉書濫用多位證人庭上的證詞混淆成為柯文哲案的辯詞，一路從操弄支持者情緒攻擊檢察官到攻擊證人或刻意移轉辯詞重點，接下來，會不會連法官都攻擊？

吳靜怡在文末也直言，解救柯文哲免於羈押的解方就是橘子，柯文哲哭天喊地就是沒有要橘子回台灣，社會大眾皆心知肚明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法