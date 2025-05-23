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    「基隆絕沛」二階連署完成造冊 吳靜怡諷：林沛祥再也不邊緣

    媒體人吳靜怡表示，「恭喜林沛祥再也不邊緣，北北基桃成功二階進全壘打！」她批評國民黨用盡各地方資源要「以罷制霸」，結果從北到南都採取「抄襲作弊」的手段，目前幽靈連署案羈押紀錄已經高達19人。圖為國民黨主席朱立倫（中）與林沛祥（左）。（資料照）

    媒體人吳靜怡表示，「恭喜林沛祥再也不邊緣，北北基桃成功二階進全壘打！」她批評國民黨用盡各地方資源要「以罷制霸」，結果從北到南都採取「抄襲作弊」的手段，目前幽靈連署案羈押紀錄已經高達19人。圖為國民黨主席朱立倫（中）與林沛祥（左）。（資料照）

    2025/05/23 09:16

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「基隆絕沛」罷免國民黨立委林沛祥，已完成第二階段連署書造冊，將於23日上午前往基隆市選舉委員會送件。對此媒體人吳靜怡表示，「恭喜林沛祥再也不邊緣，北北基桃成功二階進全壘打！」她也批評，國民黨用盡各地方資源要「以罷制霸」，結果從北到南都採取「抄襲作弊」的手段，目前幽靈連署案羈押紀錄已經高達19位。

    吳靜怡在臉書發文指出，恭喜林沛祥再也不邊緣，北北基桃成功二階進全壘打！罷藍委即將破31席！吳靜怡表示，徐巧芯的「你罷我一個，我罷你五個！」這樣囂張言論捲起全台灣大罷免的社會運動，基隆本來還深陷去年罷免沒成功的疲軟氣勢，沒想到林沛祥不斷採用階級制的論述，讓所有罷團前進支援基隆罷免運動，基隆人也很有骨氣的撕開「社會邊緣人」這樣難堪的字眼，讓差點掉隊的基隆藍委進入二階審查。

    吳靜怡也指出，今年二月農曆春節期間，居然是將抄錄者約在國民黨新北市黨部一起抄，重點不只埋頭苦幹的抄，據檢調調查還有發送千元大紅包！直接突破台南市抄襲案件計算兩、三元的價碼，背後是否有相關金流來源需要追查。對此她也批評「抄襲連署書可以獲得千元紅包？簡直又貪又懶的作弊仔！」

    吳靜怡也質疑，全台灣近萬名的公民志工展現出佛家托缽的精神，國民黨用盡各地方資源要「以罷制霸」，結果沒想到從北到南都採取「抄襲作弊」的手段，據報導就是黨中央統一下令各地方黨部目標值，並由各地方黨部指派分工，因為時間緊迫皆採取慣用「老方法」，朱立倫一聲令下，讓黨工、志工們都成為了「連署抄人」，目前朱立倫率領的國民黨團隊，幽靈連署案羈押紀錄已經高達19位。

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