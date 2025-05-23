張啟楷批法扶幫加害人、司法嚴重傾斜 挨轟挑起對立、一開口就說謊

張啟楷昨宣稱「法扶或者一些團體，他們拿我們人民的納稅錢，去幫他們找了很多的律師去幫加害人」，並批司法嚴重傾斜。相關言論引發外界議論。（圖擷自臉書）

2025/05/23 09:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委張啟楷昨在立法院司法及法制委員會出席公聽會時，宣稱「法扶或者一些團體，他們拿我們人民的納稅錢，去幫他們找了很多的律師去幫加害人」，並批司法嚴重傾斜。政治工作者周軒質疑，民眾黨說要「無罪推定」，然後碰到法扶接案子就可以「未審先判」；律師林智群也批評，「法扶有時候是兩邊都幫喔」，並質疑張啟楷「一開口就說謊」網友也紛紛質疑其說法是要挑起對立、沒有常識。

張啟楷昨在立院質詢時稱「台灣的社會不只是法律，甚至整個整個社會裡面，對加害者的保護跟提供幫助非常非常的周到，相對之下，被害人包括被害者的家屬，非常非常的無奈。那一天兩位警察的家屬來，他們頂多只能找到一位律師」。

請繼續往下閱讀...

張啟楷也說「可是呢，法扶或者一些團體，他們拿我們人民的納稅錢，我們去補助了法扶、協助了法扶，法扶去幫他們找了很多的律師去幫加害人。本來是公平的一個司法，現在看起來是嚴重傾斜的」。

周軒對此發文質疑「今天一整天，我都在想為什麼張啟楷要這樣講。是因為他以前受過冤屈嗎？還是他只是單純想要挑起仇恨？」周軒也指出，法扶能幫忙的人，資格是法律規定的，照張啟楷的說法，法扶都在幫「加害人」，所以法扶在接案子的時候，還要預先審查是不是加害人？

周軒表示，「法扶是不是法官？不是嘛。台灣民眾黨遇到柯文哲，就說要『無罪推定』，不可以說他貪污。然後碰到法扶接案子，就可以「未審先判」。為此他也諷刺「整個黨都被黃國昌變成『卡提諾法學黨』，可悲」。

不少網友紛紛在留言區表示「講出這種話真的是知識份子嗎？根本只想挑起對立」、「弱勢團體或個人也會需要法扶幫忙，有這種法盲立委有夠悲哀」、「法扶律師幫助很多弱勢的朋友們，深切感謝你們，不要因為張口就造謠的薯條立委這樣說，而被打擊了」。也有網友直言「張啟楷說謊，我曾經因為家暴求助法扶，法扶評估後有協助我」。

律師林智群也發文強調，「法扶有時候是兩邊都幫喔！有些案子，加害人的律師是法扶律師，被害人的律師也是法扶律師」。他為此也批評「張啟楷大概只有睡覺的時候不說渾話吧？」，並質疑「一開口就說謊、說謊跟呼吸一樣自然」。

林智群在留言區也諷刺「其實阿北貪污重罪也是可以申請法扶（容積被移給財團，阿北是加害人，台北市民是被害人），張啟楷你在偷臭阿北嗎？」對於有網友表示「法扶不是要看低收嗎？阿北買得起豪宅還請得起律師團呢」，林智群也回應「重罪不審資力的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法