強調罷免是公民權 黃暐瀚：與其「反罷免」不如努力論述「反被罷」

黃暐瀚表示「反被罷，合理！反罷免，何必？」他也強調，與其「反罷免」，不如努力論述為何不該被罷？。（資料照）

2025/05/23 08:14

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免二階連署近期陸續截止收件，資深媒體人黃暐瀚指出，對於有些網友質疑「罷免過分」，也有人認為「大罷免是為了救台灣，為何不站出來？」他表示「反被罷，合理！反罷免，何必？」他也強調，與其「反罷免」，不如努力論述為何不該被罷？

黃暐瀚在臉書發文指出，再過兩個月，台灣即將進入從未有過的「大罷免」投票。對於不少網友寫信給他詢問：「罷免這麼過分，你怎麼不反對？」、「大罷免是為了救台灣，你怎麼不站出來？」他表示「面對合法合憲的公民權，我既不會鼓吹，也絕不會反對」。

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黃暐瀚表示，首先，罷免的基礎來自憲法第17條，選舉、罷免、創制、複決都是人民的權利，叫他「反罷免」等於是要「反公民權」，試問這樣主張的網友，你會「反選舉」嗎？黃暐瀚也直言，因為懷疑選舉有諸多不公平，中選會你也不信任，所以乾脆不要選舉好了，你會嗎？（顯然不會）

黃暐瀚指出，第二種叫「反大罷免」：「一次提35席，根本政治惡鬥！是要消滅在野黨」。他認為這個論述的核心不在「罷免」（因為合法合憲）而在「大」（一次提多席立委）。然而，一次罷幾席才叫「大」？如果一次罷35席算「大」，那一次罷「15席」大不大？該不該？合不合理呢？

黃暐瀚強調，如果把多席次罷免，直接當成「惡罷」（惡意），那連署過程偽造文書，能不能也算一種「惡罷」（違法）？因此他的結論是：「反被罷，合理！反罷免，何必？」

黃暐瀚也直言，努力論述自己無愧選民託付，值得大家繼續支持當立委，順利從罷免案中存活下來，才是正辦。一直在那邊論述不該提罷免，有什麼意義？憲法17條明定的公民權，喊一喊就會變成違憲嗎？

黃暐瀚也提到，2021年10月23日陳柏惟被用7萬7899票罷免成功，同一天有7萬3433票投下「不同意」，罷免票數甚至比陳柏惟的當選票數（11萬2千票當選）還要少了3萬5千票，這樣明顯用「少數新民意」否決「多數舊民意」的罷免，按照規定，一樣是罷免成功。

黃暐瀚表示，總不能罷免別人的時候，叫「民主的勝利」、「人民的勝利」，現在要被罷了，就說是惡罷，就要喊冤。那假設台北雙吳（吳思瑤、吳沛憶），最後也被罷掉的時候，那算是惡罷？還是民主的勝利呢？

黃暐瀚在文末也強調，不管惡罷、善罷，都是罷。與其「反罷免」，不如「反被罷」，努力論述為何不該被罷？努力讓支持者踴躍出來投不同意票！「反被罷」，才是眼前唯一的路。

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