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    國民黨罷免新北綠委涉幽靈連署！6人交保

    國民黨土城三峽區黨部執行長楊開茗。（資料照）

    國民黨土城三峽區黨部執行長楊開茗。（資料照）

    2025/05/23 07:13

    〔記者王定傳／新北報導〕新北檢調偵辦罷免蘇巧慧等4位民進黨新北市立委幽靈連署案，日前已啟動數波行動，將國民黨新北市黨部書記長陳貞容聲押禁見獲准；新北地檢署昨再指揮調查局北機站，兵分16路搜索國民黨新北市樹林、土城及三峽區黨部，約談土城三峽區黨部執行長楊開茗等10人，今晨訊後諭令楊等6人交保。

    昨天被約談的楊開茗，訊後8萬元交保、市黨部書記林建鎰10萬元交保、蘆洲區黨部執行長許勝雄、樹林鶯歌區黨部前執行長盧鋒瑋、五股泰山林口區黨部執行長黃昌正與郭姓志工各5萬元交保；其他4人如中和區林姓執行長等人，未移送地檢署複訊。

    檢調偵辦罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、李坤城與張宏陸涉死亡、冒名等虛假連署案，除了約詢遭冒名者，並從成千上萬份連署書中找出筆跡破綻，部分連署字跡除高度雷同，還有顯而易見的沿用「舊資料」情形。

    以罷免蘇巧慧案為例，辦案人員對數千份連署書逐一檢視，鎖定約兩百筆可疑資料，將這部分連署送筆跡鑑定，掌握確有死亡、冒名等虛假連署且涉及抄錄情形。

    檢調更查出，涉造假連署的背後主導者就是國民黨新北市黨部，並由區黨部幹部找黨工或志工，分工合作執行抄錄黨員名冊。最扯的是，今年2月農曆春節期間，一群抄錄者就聚集在國民黨新北市黨部「埋頭苦幹」抄錄黨員名冊，用以「作弊」造假連署罷免，每一名抄錄者都拿到1千元紅包報酬。

    新北檢指揮北機站及新北市調查處偵辦這4位立委罷免連署造假案，是在今年4月15日啟動第一波行動，搜索國民黨板橋及三重區黨部，雖收押禁見板橋區黨部主任謝慶認、三重區黨部執行長羅大宇等人不成，但4月28日「回馬槍」直奔國民黨新北市黨部搜索，訊後將陳貞容聲押禁見獲准。

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