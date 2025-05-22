罷免林沛祥志工火車站切蛋糕 慶祝二階連署告一段落

基隆絕沛罷團明天將到選委會送件，今晚各地志工在基隆火車站切蛋糕慶祝完成階段性任務。（鄭文婷提供）

2025/05/22 23:17

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「基隆絕沛」罷免國民黨立委林沛祥團體，明天將到選舉委員會送件，今晚許多來自各地的罷團志工，晚間紛紛趕到基隆火車站南站最後衝刺，同時還切「罷免林沛祥大成功」蛋糕慶祝二階連署告一段落，同時相約三階再一起奮鬥。

市議員鄭文婷指出，基隆絕沛與其他各地罷團志工忙到晚上9點多，有位在地的志工事前丁購了蛋糕，慰勞志工們的辛勞，同時也慶祝二階連署告一段落，一切就等明天絕沛總部送出連署書後，才能知道最後的連署數量。

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蛋糕店發揮創意，在蛋糕上以電腦模擬畫出林沛祥的人臉，是最近網路流傳度很高的林沛祥圖片，並加上「罷免林沛祥大成功」字樣，讓所有志工感到非常振奮，並在歡笑聲中結束二階的連署工作。

鄭文婷指出志工們這幾個月來在街頭、在市場、在火車站等地，飽受風吹日曬雨淋，還要不時地受到反對人士的言語攻擊、羞辱，甚至暴力相向，憑著對這塊土地的愛與民主法治精神的堅持，才能做得到。

基隆絕沛罷團明天將到選委會送件，今晚各地志工在基隆火車站切蛋糕慶祝完成階段性任務。（鄭文婷提供）

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