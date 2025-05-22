金門縣府員工出差竟「倒貼」 議員吳佩雯、董森堡要求比照中央報支

金門縣議員董森堡說，金門員工出差的生活費日支額度應比照中央規定，一視同仁。（記者吳正庭攝）

2025/05/22 23:06

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議員吳佩雯、董森堡今天聯袂爭取金門縣政府員工國內出差平日住宿費上限及赴中國福建省出差的生活費報支，應比照中央規定，前者平日住宿費上限由2500元比照為3500元，後者取消僅能報支7成的規定，經縣長陳福海允諾，縣府主計處說，盡速作業、實施。

金門縣議會進行第8屆第5次定期會，吳佩雯出示行政院公函指出，中央修正「國內出差旅費報支要點」部分條文，今年開始，平日每日住宿費上限為3500元、假日4500元；縣府主計處長王崑龍說，縣府財政狀況不好。吳佩雯說，縣府又是以「樽節開支」為由，將金門出差赴台的平日住宿費上限訂為2500元，真的有人「吃米不知米價？」依目前行情，許多飯店也跟著中央的規定調漲，金門公務員出差去台北幾乎都要貼錢，她質疑，這些都是實報實銷的，難道訂為3500元，公務員就可因此賺錢嗎？

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吳佩雯點名縣長陳福海，上任以來一直強調「扶老攜幼」，縣府同仁都是員工、同事，能不照顧嗎？陳福海花了20幾億元蓋校舍、蓋場館都沒有在手軟，現在節省開支節省到公務員身上，讓員工出差還要自己貼錢，合理嗎？陳福海立刻回應，只要法令允許，一定支持，他還說，「要照顧所有鄉親，應該先照顧縣府同仁」。

不少縣府員工得知住宿費可以比照中央，尤其許多「媽媽」級員工說，常去台北出差，依目前的額度一定會「倒貼」；有人說，為了靠近會場，不得不住格局較小的房間，結果「洗完澡要趕快關浴室門，不然水蒸汽會啟動消防警鈴」；還有人說，希望縣府多簽幾家合約飯店。

縣議員董森堡也指出，基於金門地理之便，縣府員工對中國福建地區交通食宿相對熟稔，以「財政紀律」為由，要求派赴當地出差的生活費日支金額，須按行政院訂定「中央政府各機關派赴大陸地區、香港及澳門出差人員生活費日支數額表」的7成報支。

董森堡說，廈門消費不見得比台北便宜，尤其兩岸氛圍，在縣府高職等官員不易獲准前往的情形下，很多派往當地交流的仍以縣府基層的約用人員居多，生活費報7成對員工並不公平，應與中央規定一視同仁，回復到原有的水平，陳福海爽快回應，「我支持你」，董森堡要求縣府要落實辦理。

金門縣議員吳佩雯爭取金門縣政府員工國內出差平日住宿費每日上限應與中央一致。（記者吳正庭攝）

金門縣議員吳佩雯出示一分行政院公函，爭取金門縣政府員工國內出差平日住宿費每日上限應與中央一致。（擷取自金門縣議會網站）

金門縣長陳福海（右）與主計處處長王崑龍答詢說，「要照顧所有鄉親，應該先照顧縣府同仁」。（記者吳正庭攝）

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