統刪補助恐遭誤解「對地方政府出氣」 台中綠營轟盧秀燕「倒果為因」

盧秀燕今參加行政院會喊中央統刪補助恐遭誤解「對地方政府出氣」。（圖：市府提供）

2025/05/22 21:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕立法院刪減中央總預算，行政院決定統刪地方政府的一般性補助款，台中市長盧秀燕今出席行政院會喊話行政院依法行政，更抨擊統刪地方補助將讓外界誤以為中央「對地方政府出氣」；多名民進黨台中市議員則痛批，藍白立委亂砍預算造成行政院施政困境，盧秀燕竟「倒果為因」指責中央「對地方政府出氣」，根本模糊焦點。

行政院日前宣佈統刪中央給地方的25%一般性補助款，暫緩撥款，盧秀燕說，今年度中央總預算是史上最高，即使經刪減仍是史上最高，但地方一般性補助款是法定預算，必須依法提供給地方政府，不得任意刪減，否則恐有違法疑慮，希望行政院務必依法行事。 「統刪地方預算，會讓外界誤以為中央是否將預算被刪減的不滿，轉移到地方政府與民眾身上」，行政院不宜讓外界誤會是「對地方政府出氣」。

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不過，市議會民進黨團總召王立任指出，藍白在立法院亂刪中央總預算，另又透過財政收支劃分法再挖走中央一大部份預算下放給地方，造成中央預算調度困境，盧秀燕竟「倒果為因」責怪中央，根本模糊焦點；籲她與其轉移焦點怪罪中央，不如速跟黨內立委溝通放行中央預算。

市議會財經委員會召集人、議員周永鴻也說，他在議會多次提醒盧秀燕勸自家立委好好審預算，否則可能直接影響地方補助款，盧秀燕不當一回事，行政院被藍白濫刪預算、被要求自行刪減636億，只好統刪各縣市一般性補助款，預言不幸成真。

周永鴻批評，盧秀燕無視自家立委違憲濫刪預算的事實，卻顛倒是非指責依立法院決議刪減預算的行政院像「對地方政府出氣」，完全卸責推托。

議會財經委員會委員、議員陳俞融也抨擊，藍白聯手在立法院不分青紅皂白大砍中央總預算逾2千億，造成行政機關無法正常施政，盧秀燕卻刻意迴避藍白立委的責任「倒果為因」，更企圖用「對地方政府出氣」說法甩鍋中央。

陳俞融說，盧秀燕一邊支持財劃法修法，強調地方能多獲得補助，又要中央買單一般性補助款，雙重標準更令人錯愕。

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