比利時區議會通過決議挺台灣國際參與 林佳龍致謝

比利時佛拉蒙大區議會通過「強化與台灣經濟合作關係」決議，外交部長林佳龍表示高度歡迎與感謝。（資料照）

2025/05/22 19:38

〔記者方瑋立／台北報導〕比利時佛拉蒙大區議會21日通過「強化與台灣經濟合作關係」決議，關切中國持續升高對台灣軍事威脅，呼籲台海和平穩定，支持台灣有意義參與國際組織。外交部長林佳龍今（22）對此表示高度歡迎與感謝。

比利時佛拉蒙大區議會21日以107票同意、0票反對、8票棄權，通過「強化與台灣經濟合作關係」決議，關切中國持續升高對台灣軍事威脅，可能對全球乃至歐洲的和平穩定帶來重大衝擊，並對全球供應鏈造成經濟影響，要求佛區政府持續呼籲台海和平穩定，並與歐洲夥伴共同支持台灣有意義參與國際組織。

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此外，決議也強調台灣在全球貿易及半導體產業中占有關鍵戰略地位，應與台灣深化合作與經濟連結。呼籲佛區政府在既有文化、醫療、經濟及教育領域的良好合作基礎上，持續擴大與台灣的交流面向。在歐盟層級，呼籲歐盟強化在印太地區的經濟與外交布局，並強調與台灣建立投資保障協定與供應鏈韌性合作的必要性。

外交部說明，比利時憲政體制特殊，除聯邦政府外，佛拉蒙區在內的3個區政府均可個別與外國政府締約及推動雙邊關係，各區制定的法令效力等同聯邦層級。台佛曾於2023年首度舉行合作諮商會議，就教育、科技、公衛、商務暨投資、就業暨職訓及永續能源等多項領域進行交流，雙邊合作友好密切。

另外，這是佛區議會繼2021年3月首度通過友我決議後，再次以具體行動展現對我國的支持，外交部長林佳龍今天對此表示高度歡迎與感謝，期盼台佛雙邊持續在既有良好基礎上，深化及廣化互惠互利的合作關係，共同守護以規則為基礎的國際秩序。

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