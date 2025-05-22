罷馬罷游連署延長賽 「拔釘」、「缺衣不可」罷團馳援

雲林拔釘小隊志工本週六將到草屯鎮協助罷馬團隊在市區掃街。（「All罷馬」罷團提供）

2025/05/22 19:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕罷免藍委馬文君、游顥的公民團體，為拚本月底連署書收件數達130%，兩罷團持續衝刺，罷游加強攻夜市，另外外縣市黨工職也協助收件；罷馬則有外地罷團馳援，24日彰化缺衣不可、雲林拔釘等罷團志工，將到草屯掃街，未來1週陸續有其他罷團志工來相助，希望能讓罷馬和罷游延長收件達標。

投一「All罷馬」和投二「去游除垢」罷團，在本月初陸續送出罷免馬文君、游顥二階連署書後，為怕審查後需要補件，而展開連署延長賽，希望到月底能再收到1800份和2500份連署書。因為只剩一個禮拜可衝刺，兩個罷團志工各有衝刺方法。

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投二罷免游顥團隊志工，近來接收彰三缺衣不可罷團送來的桌子、手寫板等資源，讓志工在連署點能更方便民眾來連署，另外志工也加強南投、名間、竹山夜市的擺攤，吸引未簽連署書的民眾來連署。

此外，除了投二區的民進黨黨公職也持續協助收連署，及民進黨南投縣黨部可簽署和收取連署書外，外縣市綠營民代也協助收連署書。

罷馬團隊則在一週前成立志工台中小隊，負責在台中擺攤，方便在台中工作讀書的南投人前往連署。而台中小隊本週六，也將與彰三缺衣不可、雲林拔釘小隊志工會合，分別在草屯市區不同據點掃街、舉牌，民眾看到他們即可停下簽連署書。

罷馬團隊從上週五開始，每逢週五晚間就在埔里第一銀行前舉辦宣講活動，明晚以「改變南投之夜」為主題，除由「南投阿美」等志工宣講，現場也將有五餅二魚祈福卡，民眾可寫下對埔里的祝福，讓希望留在埔里。

上週剛前立的罷馬台中志工小隊，在台中擺攤收罷馬和罷游的連署書。（「All罷馬」罷團提供）

罷免游顥團隊志工持續在家樂福等夜市擺攤，讓民眾來簽連署書或交連署書。（「去游垢」罷團提供）

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