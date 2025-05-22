藍委質疑刁難連江縣長赴中 陸委會：福馬磋商很有疑慮

陸委會副主委梁文傑今天在例行記者會說，對於福馬磋商「很有疑慮」，希望雙方交流能夠比較正本清源、透明。（資料照）

2025/05/22 19:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕連江縣長王忠銘並未參加今年連江縣與中國福州市的「福馬磋商」，國民黨籍連江縣立委陳雪生昨天在立法院質疑陸委會「刁難」。對此，陸委會副主委梁文傑今天在例行記者會說，對於福馬磋商「很有疑慮」，希望雙方的交流能夠比較正本清源、透明。

梁文傑說，事件源於去年福州推動「福馬同城卡」，當時連江縣政府原來有要求各個鄉鎮幫忙宣傳和統計有多少人要辦這些卡片。事件經媒體報導後，引起社會質疑，「為什麼縣政府幫對方推廣所謂的統戰卡」，包括監察院也在調查，陸委會也介入，阻止連江縣府幫忙宣傳與推廣「福馬同城卡」。

請繼續往下閱讀...

梁文傑指出，福馬同城卡背後是一連串福州跟馬祖兩邊的常態性磋商機制，但從陸委會的角度來看，兩岸條例第5-1條規定，不得在沒有經過中央政府授權的情況之下，與對方簽署協議；第33-1條也規定，不得與對方黨政經營機構合作，「所以這個部分我們是很有疑慮的」。

梁文傑說，福馬定期性磋商，希望能夠比較正本清源、比較透明。希望的樣態是類似像台北跟上海之間，如果有任何的商談，「無論是我們這邊的人要過去，他們的人要過來，商談的內容是什麼，協議的內容是什麼，全部都要報給中央，由中央來審核，我們認為這樣的方式會比較正確」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法