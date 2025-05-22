中配除籍證明限期倒數 陸委會證實：還有許多文件尚未收到

陸委會副主委梁文傑在例行記者會證實，目前還有許多中配除籍證明尚未收到。（資料照）

2025/05/22 18:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕移民署要求約1.2萬名在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」，據媒體報導，迄今還有8000餘名中配尚未繳交中國的除籍證明，一個多月後將面臨註銷台灣戶籍的處分。陸委會副主委梁文傑今天在例行記者會證實，目前還有許多文件尚未收到，或許還在郵寄的路上，也還有許多人正在辦理，他提醒，不要測試政府的執法決心。

內政部移民署清查獲准在台定居中配約14萬多人，部分當事人未繳回喪失原籍證明，日前要求約1.2萬人在3個月內補件，否則將撤銷定居證，通知戶政事務所撤銷戶籍登記。

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梁文傑說，目前還有許多文件尚未收到，但是「尚未收到」是指「移民署還沒有正式收到」，因為申請人在中國申請後，必須先到中國的公證處辦理公證，接著由公證處寄到台灣的海基會，由海基會進行文書驗證，接著才會送達移民署。

梁文傑指出，目前有一大批文件在海基會驗證，還有一大批是在兩岸的郵寄路途中。所以到最後截止日前，「應該還會收到非常多的正式文件」。此外，也還有許多人正在辦理，「我們對於現在的進度比較樂觀」。

梁文傑說，不能夠排除有些中配可能會覺得「什麼都不做」，藉此測試政府的決心，「這是不必要的」。陸委會給大家開一道方便之門，讓確實有困難、符合條件者可以申請延後繳交證明，如果「什麼都不做，最後也拿不出中國證明文件，卻還期待政府能網開一面，「這比較困難一點」，提醒還缺文件的中配要趕快回中國申請。

梁文傑說明，如希望延後繳交相關文件，必須要拿出有去辦相關文件的證明，例如購買機票的證明、申辦文件的回執單據等，才能證明當地機關批准的時間比較慢、寄送的時間比較慢，導致無法在時限前送件，「這些都是必要的證明」。

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