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    藍營高雄前副議長陸淑美不選了 交棒正妹女兒黃韻涵

    曾擔任過副議長的國民黨高雄市議員陸淑美（右）不選了，交棒給女兒黃韻涵（左）。（圖擷自陸淑美臉書）

    曾擔任過副議長的國民黨高雄市議員陸淑美（右）不選了，交棒給女兒黃韻涵（左）。（圖擷自陸淑美臉書）

    2025/05/22 18:22

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕從政40年、曾擔任過副議長的國民黨高雄市議員陸淑美，今天（22日）宣布下屆不選了，將交棒給正妹女兒黃韻涵。

    陸淑美從23歲參選高雄縣岡山鎮的鎮民代表開始，歷經高雄縣議員、高雄縣議會副議長，2010年縣市合併後，擔任高雄市議員、高雄市議會副議長、代理議長等職。

    被視為前立法院長王金平愛將的陸淑美，今天宣布交棒給女兒黃韻涵，主因是要給年輕人機會，有兩個考量，一是有能力，二是能勝選，要為國民黨在高雄市議員第3選區（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安）保住這一席市議員。

    她說，首先是要有能力，她相信黃韻涵有能力接棒，把服務地方、為民喉舌的工作做好，當年國民黨在綠油油的北高雄找不到人參選立委，黃韻涵義無反顧代表國民黨參選，也擔任過國民黨文傳會副主委，持續深耕地方。

    陸淑美表示，第二個考量是要能夠贏，目前第3選區5位市議員，國民黨與民進黨是3：2，優勢一定要保持下去，現任國民黨議員方信淵、宋立彬實力堅強，她退休後，一定要找一個有能力可以勝選的接棒者，黃韻涵主動願意接受挑戰，因此才決定交棒給女兒。

    外型亮麗的黃韻涵，畢業於美國德州休士頓大學、義守大學管理碩士，曾任國民黨高市黨部副主委、國民黨文傳會副主委、國民黨高雄青工總會長等職。

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