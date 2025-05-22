逾半國人活動量未達世衛標準 賴清德：4大策略推全民運動

總統賴清德下午主持「健康台灣推動委員會」第4次委員會議。（圖由總統府提供）

2025/05/22 17:59

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德今（22日）表示，根據2021年調查，半數以上國人的身體活動量未達世界衛生組織（WHO）建議，政府將從營造社會氛圍、建構支持性環境、提升人民自主健康意識，以及整合資訊系統等4大策略推廣全民運動，盼2030年的身體活動人口數較2021年增加15%，進而增加國人的健康平均餘命。

總統府健康台灣推動委員會第4次委員會議今天登場。賴清德致詞表示，健康台灣推動委員會、國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會運作將近一年，努力落實跨部門、跨領域、公私協力的精神，各項政策的討論和推動，已從單一部會各司其職到全政府分工合作，並持續擴大全社會的參與，下階段任務是讓全民共感。

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賴說明，政府要積極發起全民可參與的行動、推廣全民應具備的認知與觀念，讓「促進健康」、「因應氣候變遷」、「提升全社會防衛韌性」的概念與作為，能夠融入民眾的生活。當民眾對政策有感、有參與，才能一起落實各委員會所設定的目標。

賴舉例，去年首次會議設下「健康台灣」的目標，讓民眾平均餘命在8年內從79歲提升到82歲，不健康年數占平均餘命比例從10%下降到8%。

為達前述目標，賴清德說，必須結合各部會的力量，建置完整的運動網絡，並促進全民、全齡養成規律運動習慣；WHO曾指出，身體活動量不足是導致非傳染性疾病（NCD）的四大主要風險因子之一，而定期體育活動對身體和心理健康有顯著的好處。但根據台灣2021年國民健康訪問調查，高達一半以上的國人，未達WHO建議，每週150分鐘中等強度以上身體活動量。

「我們一定要透過各項政策，來提升各年齡層國人身體活動意願」，賴清德預告，未來政府將從營造社會氛圍、建構支持性環境、提升人民自主健康意識，以及整合資訊系統等4大策略著手，推廣全民運動。

此外，賴清德認為，教育是培養健康國民的基礎與關鍵，從小就建立正確的健康觀念，發展符合自身需求的健康行為、並養成習慣後，成年維持運動習慣的可能性才會大幅提升。未來要透過跨部會合作，完善校園健康促進政策，以及與家庭、社區的緊密連結，打造完整的健康教育支持系統，讓健康不只是書本上的知識，而是每個人生活的日常。

賴清德強調，打造「健康台灣」需要跨部會合作、公私協力，更需要全民參與，才能讓國人更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。

賴亦談到，台灣的各項健康政策和醫療公衛經驗都能促進跟世界的交流合作，衛福部長邱泰源正率領「世衛行動團」在日內瓦進行醫衛專業交流，不僅向世界展現台灣豐厚的醫衛軟實力，也向國際發聲，只要讓台灣參與WHO相關活動，絕對可以對國際醫療公衛體系做出更多貢獻。

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