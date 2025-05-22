地方補助款刪減波及北士科 公車調度站營運恐受影響

台北市議會下午進行交通部門質詢。（記者林承鴻攝）

2025/05/22 16:57

〔記者林承鴻／台北報導〕立法院大砍今年度中央政府總預算，行政院決定刪減今年要撥給地方的一般性補助款，各縣市平均刪減率約25%。除了教育、社會福利、基礎建設，北市財政局今（22）日指出，北投士林科技園區的交通改善也會受到影響。台北市交通局長謝銘鴻表示，北士科的公車調度站將受到影響，對北士科發展較不利。

台北市議會今天下午進行交通部門質詢，國民黨台北市議員張斯綱表示，上午財政局長胡曉嵐召開記者會提到北士科交通將受到一般性補助款刪減影響，詢問交通局是哪些改善項目會受到影響？謝銘鴻回應，北士科靠基隆河有一塊重要的交通用地，目前作為公車調度站使用，對未來園區紓運非常重要，若受到影響，對北士科發展較不利。

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謝銘鴻說，該公車場站成本較高，公車調度站已經建置完成開始使用，並分年分期還款，今年費用3億616萬元，補助款刪減對以後公車紓運運作會有影響。至於刪減補助對社子輕軌的影響。謝銘鴻說目前捷運局規劃尚未定案，須待整體路網規劃成形才會知道。

台北市公共運輸處補充，士林北投地區公車場站調度資源較匱乏，市府因此購地建置調度站，北士科公車調度站造價約12.24億，自2021年啟用，同年開始分5年撥付還款。

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