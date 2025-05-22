中國內蒙古沙漠「複製台北博愛特區」！日媒勘查街道只誤差2公尺

日本電視台「日テレNEWS」日前發布「台灣有事」系列影片，探討中國對於侵略台灣的準備計畫。影片中提到，去年Google衛星在內蒙古沙漠發現一處模擬的街區，還可以看到這是建築物，其實就是中國做出台灣博愛特區的複製品。（擷取自「日テレNEWS」YouTube）

2025/05/22 17:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來針對台灣進行種種軍演已非秘密。去年有衛星影像發現，中國在內蒙古沙漠「複製」台北市博愛特區的街道，外界認為此舉是中國為了讓解放軍熟悉台灣重要地區街道、進而迅速控制總統府。日本媒體實際走訪博愛特區並用儀器測量，赫然發現街道總長與內蒙古複製品只差距2公尺。

日本電視台「日テレNEWS」日前發布「台灣有事」系列影片，探討中國對於侵略台灣的準備計畫。影片中提到，去年Google衛星在內蒙古沙漠發現一處模擬的街區，其實就是中國做出台灣博愛特區的複製品。

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該節目組人員直接將沙漠中的「複製品」衛星圖影印下來，實地走訪後，驚覺街道附近包含外交部、司法院、法務部等行政機構，衛星圖中央則正是總統府。因此中共在沙漠中建造的模擬城市，就是台灣行政中心地點。

另外，節目測量發現，從衛星上可見中國模擬的街道總長度為971公尺，他們實地以儀器測量，長度為973公尺，誤差僅為2公尺，中國模擬的街道幾乎與真品相同。而中國目的為何？節目採訪了國家安全研究所助理研究員鍾志東，鍾志東表示，他認為，目的就是幫助訓練士兵熟悉總統府附近街道，以迅速控制總統府。

另外，節目也透過衛星圖發現中國上川島停靠許多「不尋常」漁船，實地走訪當地，發現大型漁船上有許多高壓水砲。節目提到，水砲在日本是打擊非法船隻時使用的強力裝置，相信除了捕魚外，中國這些大型漁船也具備民兵能力。

節目也訪問日本軍事專家小原凡司，他表示，這些人雖是漁民，但也是受過軍事訓練的海上民兵，中國如果發動戰爭，海上民兵可能會率先騷擾台灣，因為他們不是正式的軍隊，將會削減美軍介入的可能。

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