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    藍白聯手亂刪政府總預算 黄偉哲：全台不該成為犧牲品

    台南市長黃偉哲（中）今日在財稅局、主計處首長陪同下說明因應之道。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（中）今日在財稅局、主計處首長陪同下說明因應之道。（記者洪瑞琴攝）

    2025/05/22 16:35

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕立法院藍白兩黨聯手刪減中央總預算，導致行政院被迫削減地方政府一般性補助款27.3%，台南市長黃偉哲今（22）日表示，一般性補助款刪減51.68億元，加上先前統籌分配稅款已經減撥23.75億元，合計共減少75.43億元，嚴正譴責藍白亂删預算下造成全台成為犠牲品。

    黃偉哲指出，新版財劃法對台南不公平，如今藍白立委又刪減總預算636億元，迫使中央必須全面統刪各地方政府的一般性補助款27.3%，以六都的刪減數及人口數而言，台南人平均刪減金額2800餘元最多，蒙受巨大負面影響，包括明年台南捷運興建的話，中央補助經費也可能受到衝擊。

    黃偉哲表示， 一般性補助款是用於「必要」且重要的支出，立法院藍白立委迫使行政院刪減總預算，就是迫使地方政府對「必要的支出」打折。這次預算刪減將直接衝擊到農水路等基礎設施。

    財稅局局長李建賢表示，預估8、9月將會出現財算缺口，擬以舉債方式因應，也不排除未來發行公債。

    面對財政衝擊，黃偉哲表示，在教育補助及設施、社會福利支出等指定項目不會受影響，但未來必須樽節市府支出，量入為出 。

    至於如何因應，市府主計處長李錫東表示，將朝五個方向撙節開支，各機關今年下半年度預算通案控管30%、人員遇缺不補；通盤檢討目前尚未發包之工程，包括農水路改善工程、區域排水整治及改善工程、新闢道路、全民運動館、老舊工業區更新改善工程及市場新整建工程等，暫緩發包不予執行。

    此外，補助農漁會、產業團體、體育活動、文化及藝文團隊等控管40%；全面檢討各項活動規模；撙節非法定支出，及控管未具效益之非必要支出；若再有不足則將研議舉債。 

    22縣市一般補助款删減情形。（記者洪瑞琴翻攝）

    22縣市一般補助款删減情形。（記者洪瑞琴翻攝）

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