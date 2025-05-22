要求國安簡報直播、公布涉外行程 公督盟質疑藍白雙標態度

立法院院會。（資料照）

2025/05/22 16:35

〔記者謝君臨／台北報導〕總統賴清德指示國安團隊規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，形塑朝野對於國安威脅的共同認知；但，在野黨立委卻要求扣除機敏部分「全程公開直播」、公布國安人員國外開會行程。對此，公民監督國會聯盟痛批，忽略國安情報的高度敏感性，且國民黨、民眾黨拒絕揭露自身公費出國考察行程，並惡意阻擋「立委利益衝突迴避」相關法規進程，雙標態度令人質疑。

公督盟指出，立院法制局去年就提出報告指出，世界主要國家國會均相當重視國會議員的利益衝突與迴避，如未能妥善處理利益衝突，將會大幅降低人民對國會的信任。然而，我國立院在相關規範上卻相當薄弱，包含：立委兼職資訊、助理聘用情形，以及公費出國考察皆無嚴謹限制。

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公督盟表示，因此早在2013年，公督盟就強調在制度改革完成前，立委應主動向民眾公開相關資訊；尤其是在中國滲透加劇的當下，立委赴中國、香港、澳門地區出訪時，皆應要揭露行程、交流對象與目的。

「但，令人遺憾的是，本屆立院國民黨、民眾黨公費出國自主揭露比例全數掛零。」公督盟批評，一方面要求他人透明，另一方面卻刻意黑箱，「立委不是Top1%的天之驕子，而是人民的公僕！」呼籲國民黨、民眾黨若真認同「公開透明」的價值，那請先自主公開立委的出國考察資訊，向全民負責！

公督盟強調，立委監督行政部門天經地義，但近年中國對台滲透加劇，凡涉及國安資訊的監督行為，更應具備高度謹慎與保密意識。但，國民黨立委翁曉玲近來數度在公開場合要求國安單位提供機敏資料，恐使重要國安情資面臨外洩風險。

公督盟續指出，再者，翁委員雖聲稱可透過「秘密會議」方式處理，但卻忽略目前立院的「秘密會議注意事項」至今已逾25年未修正，其中缺乏明確的立委保密協定規範，也未設有完整的資訊等級管理與懲處機制，當秘密會議機制未臻完善時，不僅難以保障資訊安全，甚至可能成為潛在的國安風險來源。

因此，公督盟主張，立院應立即全面修正相關規範，健全秘密會議制度，以確保國會能有效履行監督責任，同時守住國家利益與機密安全的底線。

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