桃園成中國橡皮艇偷渡破口 議員提醒市府：發展珍珠海岸也要重視海防

日前有中國網民「山東凱哥」在抖音PO出自己偷渡到桃園，還在海灘插上中共五星紅旗的影片。（擷取自李老師不是你老師X平台）

2025/05/22 17:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市海岸線長達46公里，市府斥資4.9億元推動珍珠海岸計畫，以竹圍、永安兩漁港為雙星，向外發展為觀光旅遊帶，議員黃瓊慧今（22）日質詢指出，除了硬體、設施，應納入文化底蘊，跨局處帶動觀光商機，她也提醒市府對海防也要格外重視，防範日前中國人搭橡皮艇登陸桃園海岸事件。

黃瓊慧指出，珍珠海岸計劃範圍從竹圍漁港到永安漁港，橫跨桃園市蘆竹、新屋、大園、觀音4個行政區，石滬景觀文化更是超過百年歷史。除了硬體建設、基本設施外，更應納入文化底蘊與觀光串連，而附近也有許多具有特色文化的廟宇、海客文化等，文化局、民政局、客家局等相關單位，應與觀旅局跨局處整合串連、協力推廣，讓文化帶動觀光、觀光帶動商機，讓珍珠海岸成為桃園重點觀光地區。

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黃瓊慧也提醒，中國直播網紅「山東凱哥」近日駕駛橡皮艇登陸桃園海岸，插上五星旗，未來除了觀光推廣，市府針對海防也需格外重視。

觀旅局答詢，珍珠海岸計畫將竹圍漁港與永安漁港打造為南北海岸雙心的核心基地，內容包括硬體竹圍濱海園區計畫、永安海客文化園區計畫、新屋綠隧道計畫、濱海珍珠串聯計畫以及濱海特色產業輔導行銷計畫、數位科技應用加值計畫、旅宿露營場改造及行銷、遊程規劃及推廣活動及濱海觀光形象識別系統建等。

觀旅局說，除了硬體上將竹圍漁港塑造親子樂遊空間及後續大型活動場域，將進行永安漁港南岸觀海遊憩及停車空間改造與新屋綠隧道觀海亭與漂流木公園營造為生態探索旅遊景點，並搭配軟體以遊程方式延伸串接起濱海特色景點，像是許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、牽罟文化、石滬景觀等，重新塑造桃園濱海旅遊風貌。

至於桃園海岸接連有中國人搭橡皮艇登陸事件，警察局說，海岸巡防為中央海巡署權責，若桃園警方緝獲相關偷渡人士，將依法移交國安單位或移民署處置。

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