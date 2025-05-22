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    行政院刪補助款37.6億元 張麗善：社福、教育、薪資會全力支應

    中央統刪地方補助款，雲林被刪37.6億元，議員蔡東富在議會總質詢關切對地方衝擊，雲林縣長張麗善強調，公務人員薪資、社福及教育政策預算一毛都不會減，會咬緊牙根全力支應。（記者黃淑莉翻攝）

    中央統刪地方補助款，雲林被刪37.6億元，議員蔡東富在議會總質詢關切對地方衝擊，雲林縣長張麗善強調，公務人員薪資、社福及教育政策預算一毛都不會減，會咬緊牙根全力支應。（記者黃淑莉翻攝）

    2025/05/22 16:50

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕因中央總預算遭立法院刪減636億元，行政院統刪中央給地方的一般性補助款，雲林縣被刪37.6億元，今（22）日議會總質詢有多位議員關切，雲林縣長張麗善答覆時多次強調，公務人員薪資及社福、教育預算一毛都不會減，一定會咬緊牙根全力支應。

    行政院5月20日發文各縣市政府統刪中央給地方的一般性補助款，引起地方強烈反彈，今天雲林縣議會總質詢包括議員蔡東富、賴淑娞、鍾明馨等人關切對雲林縣造成的衝擊，及今年10月要登場的全國運動會是否受影響等。

    張麗善表示，雲林被刪減金額高達37.6億元，刪減幅度達27.32%，因會嚴重衝擊到所有社福、教育、基礎建設，昨天一早召集各局處首長召開緊急會議研商，請各局處各項業務做30%預算控管。

    張麗善強調，針對公務人員薪資，身心障礙、低收、中低收的社會福利政策及教育預算，一毛都不會刪減，無論如何咬緊牙根都會全力支應，請大家放心。但是其他一些基礎建設請議員能夠共體時艱針對還沒有產生權責的，縣府會暫時控管延緩實施，這部分已請各局處依輕重緩急盤整，必要的無論如何都要籌措出來，但非必要或可以等待的則待財政可以調整再做。

    張麗善也呼籲中央要立即針對一般性補助凍結部分，是否能因應地方需求做檢討及適度調整。

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