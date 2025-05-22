三峽車禍多學童死傷 「藍綠白」都喊改革高齡駕照制度

行人路權團體今天在立法院群賢樓外舉行記者會。（「行人零死亡推動聯盟」提供）

2025/05/22 16:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕新北市三峽發生重大車禍事件，導致三人死亡、十二人受傷。「下一代人本交通促進會」與「行人零死亡推動聯盟」今天（22日）在立法院外舉辦記者會，說明為促使政府正視問題，將於5月25日發起「保護下一代」大遊行，從立法院遊行至交通部抗議，民進黨、國民黨和民眾黨立委都出席，都要求要改進高齡駕照制度。

「下一代人本交通促進會」理事游立維指出，民間團體多年來已多次向交通部提出具體建言，「但每次的會議交通部卻屢屢拖延」，導致改革遲遲無法落實。他強調，問題並不單單僅止於高齡駕駛，而是整體用路環境與制度失靈的體現。

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他呼籲政府正視道路設計、考照門檻與回訓內容的缺失，並在住宅區落實有效降速設計，讓下一代孩子不再走在恐懼的斑馬線上。

「下一代人本交通促進會」理事長王晉謙表示，自從交通部去年推動「微罪不舉」政策、放寬記點制度以來，台灣幾乎失去了任何能淘汰掉不適任駕駛、危險駕駛駕照的手段，嚴重削弱道路安全防線。王晉謙指出，全球多數國家早已建立全面的駕照回訓制度，不僅是檢驗駕駛能力，更重要的是讓早期取得駕照的駕駛人持續更新交通知識與法規。

他指出，但台灣制度多年未進展，現行的高齡換照僅採用失智篩檢與基礎體檢，「根本沒有檢驗實際駕駛能力，讓制度淪為形式」。

「行人零死亡聯盟」理事長陳愷寧強調，決定上街抗爭是因為無法接受交通部的傲慢與懶散，她點名各黨應正視責任，批評民眾黨交通委員長期未推交通法案、國民黨執政的新北市在人行道與通學步道建設上嚴重落後，民進黨交通部則對民間提出的駕訓改革建議「開完會就沒下文」。

行人路權團體將在週日（25日）上午十時在立法院群賢樓外集合，遊行路線先在立法院外集合，遊行至交通部正門口，並在交通部集會，並提出三項訴求。

第一項訴求是駕駛人全面回訓，制定所有駕駛人的駕照回訓、分級、定期換照制度；第二是改革高齡換照制，透過具有鑑別度的檢核，檢驗駕駛能力及身心狀況；第三是交通工程改善，包括行人友善區、通學區應落實及防護柵、減速帶設計應法制化。

行人路權團體今天在立法院群賢樓外舉行記者會。（「行人零死亡推動聯盟」提供）

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