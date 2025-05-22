曝4300萬商辦民事裁定書 四叉貓：國昌主席連幫柯文哲趕走惡房客都辦不到？

民眾黨主席黃國昌（左）、網路紅人四叉貓（右）。（資料照）

2025/05/22 15:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲去年被爆使用4300萬元總統選舉補助款購買商辦，原先稱要當個人辦公室，後來被發現為另一家公司登記使用，民眾黨稱原租客租賃期滿後，才會當個人辦公室使用。PTT網路紅人「四叉貓」PO文稱，2日到商辦「偷看一下」，發現「承租人桂先生」還沒搬出去。四叉貓今日PO出民事裁定書，指出原來是房客租約到了不肯搬家，國昌主席連幫柯文哲趕走惡房客都辦不到，商辦都還不了柯文哲，你相信他們會把國家還給你？

四叉貓今日稍早在臉書PO出一張民事裁定書的截圖，可以看到截圖的原告是柯文哲，被告為「庭皓興業股份有限公司」，被劃黃線的文字寫著「上列當事人間請求遷讓房屋等事件，全部遷讓並返還予原告。（二）被告應給付原告新台幣（下同）46萬3050元。」

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四叉貓在貼文中表示，去年柯文哲用「說好要捐出去的」選舉補助款買了4300萬元商辦，並講出「登記在我名下，監督更有力道」的名言，那時民眾黨聲稱等到該商辦的租約到期之後，民眾黨就會遷移過去使用4300萬元的商辦，該商辦租約在今年4月30日到期。

四叉貓說，月初還發文說是不是又再騙了，幹嘛不趕快搬進去，結果！原來是那個房客租約到了不肯搬家，附上民事裁定書，國昌主席對不起，四叉貓誤會你了，希望法官幫你們趕走壞房客後，你們真的會履行承諾把整個黨部搬過去商辦。

四叉貓大酸，整個台灣民眾黨，只有四叉貓在乎柯文哲的權益，持續關心這棟商辦，國昌主席連幫柯文哲趕走惡房客都辦不到，商辦都還不了柯文哲，你相信他們會把國家還給你？

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