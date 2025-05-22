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    新竹市議會開議選召委 民進黨團抗議國民黨議員未簽到卻派員代投票

    新竹市議會今天開議，選舉4個召委，國民黨議員未簽到卻派員代投票。（新竹市議員楊玲宜提供）

    新竹市議會今天開議，選舉4個召委，國民黨議員未簽到卻派員代投票。（新竹市議員楊玲宜提供）

    2025/05/22 17:36

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會今天（22日）開議舉行定期大會，民進黨團市議員楊玲宜指出，今天議會選舉4個委員會的召委，國民黨有議員不僅未簽到出席，還違規派員代投票，嚴重違反議事規則，造成會議一度停擺，經議長許修睿協調，才順利完成召委選舉。對國民黨的做法，民進黨團表達嚴正抗議。

    新竹市議會說，經協商完成，已順利產生各委員會委員及召集人。各委員會委員是由電腦抽籤產生，按新竹市議會慣例得由議員交換各委員會，各委員會召集人由委員推選。因議事規則未明定未出席議員的委託方式。各委員會抽籤、推選（派）均依照慣例處理，過程符合議會自律事項。

    國民黨團總召陳慶齡說，依據議事規則，未出席的議員可委託或授權其他議員參與抽籤，並未違反議事規則，不清楚民進黨團在抗議什麼。

    民進黨團總召陳建名說，據新竹市議會議事規則第5條，議員出席會議需本人親自簽到，不可代簽。豈料國民黨、民眾黨為爭奪程序委員會及召委席次，竟違反議事規則，讓未出席、也不在現場的議員「投給自己」。

    民進黨團說，一個缺席的議員卻能自己投給自己，成為程序委員會的委員，已嚴重違背常理；在場甚至有國民黨、民眾黨的議員脫口「等下次再來修法」，要求大會同意其代為行使議員的選舉權，針對藍白集體法盲的行為，議會民進黨團表達嚴正抗議，呼籲市議會重視議事規則。

    新竹市議會今天開議選舉召委，民進黨團抗議有國民黨議員未簽到卻派員代投票。（新竹市議員楊玲宜提供）

    新竹市議會今天開議選舉召委，民進黨團抗議有國民黨議員未簽到卻派員代投票。（新竹市議員楊玲宜提供）

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