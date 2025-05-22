藍稱罷團會議記錄驚見「蔡其昌」？ 民進黨：罷藍是公民自主運動

民進黨發言人韓瑩強調，國民黨立委罷免案係由民間自主發起的公民運動，呼籲國民黨不要一直想抹黑牽拖。（資料照）

2025/05/22 16:02

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免潮席捲全台，國民黨今（22日）指控，綠營早在去年6月就已啟動罷免並尋找領銜人，罷團會議記錄中甚至驚見「民進黨立委蔡其昌建議律師團開放共用」。民進黨發言人韓瑩強調，若有任何違法事證，請依照法治程序向司法單位檢舉，且罷藍是民間自主發起的公民運動，國民黨別想抹黑牽拖，以遮掩藍委惡搞台灣的事實。

民進黨昨已澄清台北市議員洪健益在政論節目上指稱，「兼任民進黨主席的總統賴清德與罷免領銜人開會」的說法並非事實，洪本人也已道歉坦承口誤。國民黨中央黨部今天上午召開記者會，仍播放洪健益的這段談話；國民黨智庫執行長凌濤質疑，洪健益不小心說出大白話，在民進黨中央的壓力下才把話吞回去，事實上賴清德領導全台大惡罷各地的民進黨立委、議員也都介入罷免。

請繼續往下閱讀...

凌濤還說，綠營台中市議員早就參與罷免國民黨立委羅廷瑋的行動，多位綠營議員助理本身就是主導惡罷的元兇；去年6月25日就已經開始啟動罷免並尋找領銜人，在罷團會議記錄中還驚見蔡其昌建議律師團開放共用，而這些罷團疑似有違法募款情形，檢調單位不查，就是害怕會查到民進黨的身上。

對此，韓瑩表示，洪健益本人已經發出聲明更正他先前的說法，請國民黨勿再造謠生事，賴清德從未與罷免領銜人、罷免團體開會，相關評論實屬子虛烏有。

關於凌濤的相關指控，韓瑩說，如果有任何違法事證，請依照法治程序向司法單位檢舉，而不是在司法單位聚眾攻擊司法，自己先違法還質疑別人違法，實在很不應該。

韓瑩重申，國民黨立委罷免案係由民間自主發起的公民運動，呼籲國民黨不要一直想抹黑牽拖，以遮掩國民黨立委在國會毀憲亂政，惡搞台灣的事實，與其亂質疑民進黨，不如先誠實面對自家地方黨部抄襲黨員名冊、偽造文書的事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法