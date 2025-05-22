台中3藍委恐團滅？國民黨公布民調：近4成民意反對罷免

國民黨今天公布民調說，台中市民眾不樂見國民黨立委羅廷瑋（左起）、黃健豪、廖偉翔遭到罷免，更厭惡當權者為了政黨私利而進行的政治惡鬥。（資料照）

2025/05/22 16:28

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大罷免最新民調》台中藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋3人恐團滅

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天公布民調指出，3位國民黨台中立委遭到惡罷，高達36.3％民意反對罷免國民黨立委羅廷瑋，僅29.8％同意罷免；37.2％民意反對罷免國民黨立委廖偉翔，同意者僅21.0％；37.9％的人反對罷免國民黨立委黃健豪，僅20.2％同意。台中市民眾不樂見優質立委遭到罷免，更厭惡當權者為了政黨私利而進行的政治惡鬥。

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國民黨指出，根據民調顯示，預期罷免羅廷瑋不會成功的民眾達38.2％，僅35.6％預期會成功；預期罷免廖偉翔不會成功的人佔36.1％，預期成功者26.6％；預期罷免黃健豪不會成功的比例為37.7％，預期成功的比例僅20.6％。顯見民眾多肯定3位國民黨立委的表現，更加驗證民進黨的惡罷毫無正當性，根本無法說服多數民意。

國民黨說，坊間部分為迎合當權者思維的民調，以偏差極大的調查方式做出「滅團」的民調結論，不僅毫無參考價值，更凸顯惡罷只能用誤導式民調的安慰劑來支撐其惡行。

國民黨指出，問卷由國民黨智庫設計，徵詢專家意見修訂後定稿，採用電話訪問調查法，調查對象為設籍在台中市年滿20歲的民眾，執行期間為5月4日到9日，獲得有效樣本數2136份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負2.13％以內。

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