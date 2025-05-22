南投補助款減列近35億元 議員陳玉鈴︰國民黨自作自受

行政院已發函南投縣政府，將對南投縣今年度的一般性補助款減列34．96億元。（資料照）

2025/05/22 14:37

〔記者張協昇／南投報導〕行政院今年度將對南投縣的一般性補助款減列34．96億元，且統籌分配稅款目前也短撥10億元，影響許多建設推動，南投縣長許淑華今（22日）表示，中央不應在地方年度預算已編列核定且計畫執行中刪減補助款，負氣式地將中央預算被刪，轉嫁給地方政府承擔。惟擔任民進黨南投縣黨部主委的縣議員陳玉鈴強調，這是因果論，國民黨自作自受，縣長應該去問該黨立委，為何要大砍中央預算，讓全民成受害人？

行政院原給南投縣的一般性補助款為128.01億元，今年減列34．96億元，比例達27.3%，減列數占縣府年度總預算歲入總額比例10.11%，影響縣政工作推動，南投縣政府21日也研擬採取4項作為因應，包括延後債務償還、地方建設與團體補助縮減、重大建設採分年編列預算及補助65歲以上長者全民健保自付額等社福措施暫緩上路。

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許淑華今在議會受訪表示，立法院刪減中央預算，是希望中央更嚴謹妥善調配運用財源，並沒有說要把被刪減的預算轉嫁給地方政府承擔，地方每年要拿多少補助款，都是有法源依據，如果中央真有財政運作上的困難，明年度的補助款該如何調整，大家可一起來討論共體時艱，不應在地方年度預算已編列核定，且下半年計畫都要開始執行時刪減補助款，打亂地方政府運作，希望中央還是能依預算法規定，儘速恢復原核定的一般性補助款額度，並依時撥付，以緩解地方財政壓力。

國民黨議會黨團書記長陳淑惠也說，一般性補助款不屬於立法院可刪減的項目，依法為地方應得的法定預算，且根據財劃法規定，中央給予地方的一般性補助款不得低於前一年度數額，行政院刪減一般性補助款作為，無法律依據。

陳玉鈴則強調，立法院長韓國瑜要賴清德總統停止大罷免，雖罷免行動係民團自發性發起，但賴總統在媒體問及此事時曾以「菩薩畏因 ，眾生畏果」回應，其實中央對縣府減列一般性補助款，也是這樣的因果論道理，因為中央政府財政預算大餅就那麼大，也已擘劃許多政策要推動，突遭藍白立委聯手史無前例大砍636億餘元預算，自然要減列對地方的補助款，如果因而衝擊縣民權益，縣長及國民黨議員應該去問問該黨立委，為何要大砍中央預算？

南投縣長許淑華22日表示，中央不應在地方年度預算已編列核定情況下減列補助款，盼能儘速恢復原補助額度。（記者張協昇攝）

針對中央減列南投縣一般性補助款近35億元，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴表示，這是藍白立委聯手大砍中央預算的結果。（資料照，記者張協昇攝）

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