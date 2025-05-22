台北市府縫路做大廣場 定位不明、長廊「不近便、像遊園」

台北市政府將縫合市民廣場，打造成一個綠色大街廓。（記者何玉華攝）

2025/05/22 16:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府計畫斥資逾5億進行台北市市民廣場整建，取消市府路車道及大眾運輸動線，縫合廣場與市政大樓街廓，設計案今（22）提送台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議，委員們認同縫合改造成大廣場，但對於大面積水泥空曠廣場、兩側長廊「不是近便的動線，好像變遊園路線」有疑慮，加上與周邊大樓、環境的串聯明顯不足，決議先成立專案小組召集會議進行更詳細的討論。

市民廣場整建範圍含市府路及市政大樓基地西側至車道出入口，將取消市府路形成完整的綠色大街廓，創造人潮匯流的大型戶外活動廣場，基地面積為4萬2640平方公尺；府前設中央廣場，兩側將設置廊道提供人行動線，北側規劃可做為舞台的城市匯流亭與草坪廣場，南側設雲端遊戲探險塔，並有國旗與城市行銷的立體字樣，未來可吸引民眾打卡。同時加強照明，提高夜間使用率。

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與會委員多肯定改造案，認為封閉市府路做大廣場的構想很好，但一定要做好交通配套；對北側地下停車場上方的廣場要做大草皮，委員懷疑「能養出這麼漂亮的草皮嗎?」另對水泥大廣場的定位、用途存有疑慮，「是要休閒？還是要集會？還是晚上來看101?」整個大廣場上空的什麼都沒有。

多名委員提到，應將周邊的建物如台北市議會、君悅飯店、遠雄、南山人壽、101等動線及介面納入，梳理出行人、車輛及空橋的安排，而南北廣場的城市長廊規劃在外側，「不是近便的動線，好像變遊園路線」；且規劃未考量緊鄰的台北市議會，市府前往議會的廊道會是未來市府官員使用度最高的動線，卻是無遮蔭的大廣場。

會議主席、都發局長簡瑟芳表示，與會委員的意見都很一致，有太多的介面要處理，同意先成立專案小組再進行後續討論，由申設單位公園處先將委員意見整理檢討後，在下次專案會議提出。

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