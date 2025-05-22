補助款被刪52.5億全國最多 周春米籲立院「不要再鬧下去了！」

屏東縣長周春米。（記者羅欣貞攝）

2025/05/22 14:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕受到總預算被立法院刪減影響，中央給屏東縣的一般性補助款約減少52.5億元，為全國各縣市中最多，屏東縣長周春米今天（22日）表示，始作俑者是立法院，「真的不要再這樣鬧下去了！」。

屏東縣長周春米今天表示，因為屏東獲得中央的一般性補助款算多，這次的刪減比例是27.3%，所以屏東是刪減52.5億，始作俑者就是立法院，沒有任何討論就統刪900多億元，讓行政院去想辦法，最後就是地方跟中央，大家要做事的政府都受到很大的阻礙。

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周春米表示，希望行政院趕快跟立法院討論解決這樣的困境，解鈴還需繫鈴人，政治的抗爭、政治的對抗在立法院合理，但是如果影響到地方或者是中央，影響到整個政府的合理的運作、必要的運作，「我覺得立法院要三思，真的不要再這樣鬧下去！」。

受到藍白聯手刪除今年度中央政府總預算影響，屏東縣政府5月20日接獲行政院公文通知，中央原本核定本縣一般性補助款192億1183萬元，修正為139.64億元，共刪減了52億4776萬6千元，對屏東縣府財政及縣政推動造成重大壓力，縣府團隊緊急研議因應措施，以穩定縣政。周春米昨天（21日）即強調，雖然中央的一般性補助款減少，但屏東的建設不能停，未來的建設會持續往前推動。

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