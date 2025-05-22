再轟國民黨領導層！ 張亞中：權力者專斷獨行、領導力不足

孫文學校總校長張亞中22日宣布參選中國國民黨主席，呼籲「救黨、救國、救兩岸」。（記者張嘉明攝）

2025/05/22 14:42

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕孫文學校總校長張亞中今天（22日）在臉書發表參選國民

黨主席聲明，文中提出數項改革承諾，同時痛批現任國民黨領導層，依人不依制度、專斷獨行，黨內組織上下失序、領導力不足。

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張亞中在逾6000字的聲明中指出，國民黨面對連續3次總統敗選以及如今的危境，「我們不能再自欺欺人」，「今天的本黨領導階層，卻已失去了建黨初衷，政策蒼白無力、論述不成體系，依人不依制度、權力者可任意修改專斷獨行，兩岸論述模糊、國家立場畏縮，黨內組織上下失序、領導力不足。」

張亞中直指，「為日本首相（安倍晉三2022年7月在奈良遇刺身亡）過世降本黨半旗，連最忠貞的黃復興黨部都被懲罰式地裁撤，導致本黨再也無法令人尊敬、無法感動人民。」

張亞中將國民黨目前的處境形容為「存亡之秋」，稱自己是能對症下藥的新形態領導人。更疑暗諷現任國民黨主席朱立倫，「我的決策不會以個人權位為算計，因此我不會扭扭捏捏，猶豫不決。」

他狠批國民黨連續3次總統大選皆告失利，關鍵原因之一，是總統候選人與黨主席權責分離、各自為政，導致決策混亂、指揮失靈。而3屆總統大選敗選後黨主席的處理方式各不相同：有的選擇負責辭職補選，有的固守職位，迴避責任。他承諾建立黨主席任期與憲政體制一致的制度，未來若國民黨總統候選人當選，上任後自動接任黨主席，若未當選，總統大選次日開啟黨主席改選機制，他承諾縮短本屆主席任期至民國117年5月19日

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