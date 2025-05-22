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    高市一般性補助刪減最多、增加最少 陳其邁：欲哭無淚

    針對高市一般性補助被刪52億元，是六都「刪減最多、增加最少」，市長陳其邁表示「欲哭無淚」！（記者李惠洲攝）

    針對高市一般性補助被刪52億元，是六都「刪減最多、增加最少」，市長陳其邁表示「欲哭無淚」！（記者李惠洲攝）

    2025/05/22 14:25

    〔記者蘇福男／高雄報導〕針對高雄市一般性補助被刪52億元，是六都被刪最高的城市，市長陳其邁今天上午出席「保利馬1號」下水典禮接受媒體聯訪無奈表示，高雄在上次立法院財劃法修法，增加幅度全台最少，此次一般性補助款補助，「刪減最多、增加最少」，嚴重影響公托、長照等社福業務及中小學教育，可說「欲哭無淚」！

    陳其邁表示，高市面積是台北的11倍大，65歲以上長輩已超過20%，比台中多8萬人，比桃園多18萬人，表面上人數差不多，但人口結構老化，在台南、嘉義、屏東、高雄等南部縣市可說是相對比較嚴重，土地面積大，城鄉差距也大的這些縣市，希望行政院和立法院能多給予一點關愛的眼神。

    陳其邁語重心長指出，預算都已執行到一半，「頭都洗了」，現在突然刪掉52億元，對地方政府財政是相當大的負擔，當市長很辛苦，對高雄市民也不公平，他說，這都是一連串在立法院修法所引發的結果。

    對於台電興達電廠3、4號機組昨天開機運轉，陳其邁表示，市府在去年9月24日已駁回操作許可，按相關環評規定，機組只能在備轉容量率8%以下，1年運作720小時以下，高市環保局將會嚴格監督執行。

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