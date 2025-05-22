避風頭？ 教部政次葉丙成取消出席5/24竹苗區高中群科博覽會

避風頭怕被嗆？教育部政次葉丙成臨時取消本週六在竹市舉辦的首屆竹苗區高中群科博覽會的演講活動。（圖由新竹市府提供）

2025/05/22 14:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕避風頭怕被嗆？台大日前發生疑似性平事件，教育部次長葉丙成卻在社群媒體發文，讓受害女學生資訊曝光，原本堅持不刪文，但20日在中央大學演講時遭學生「4問」洗臉，葉丙成在發道歉文後即未回應相關提問。而葉丙成原訂24日（本週六）受新竹市府教育處邀請，要出席首屆竹苗區高中群科博覽會，且要進行相關演講，據了解葉丙成已緊急取消出席及演講。對此，市府表示，葉丙成因私人因素無法出席，將有替代方案。

葉丙成原定24日受邀到竹市府參加「教育趨勢講座」演講，主題為「不怕孩子學不來，只怕孩子沒轉彎-AI時代的教養新思維」，但因性平事件被炎上，甚至有網友在社群號召，當天要前往現場對葉丙成嗆聲，主辦單位也緊急公告表示，「次長宣講，因故先行取消」。

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市府教育處表示，當天原訂上午8時30分由葉丙成演講，但他因「私人因素」無法出席，造成不便，也深感抱歉。

教育處說明，今年的適性樂學Future人才課程博覽會是首屆竹竹苗區高中職群科大型聯展，活動會如期舉行，現場同時段則安排「因材網」推廣活動、精彩的「職人引路」及「技職培力」影片播放，呈現多元產業面貌，提供各種職涯探索資源，鼓勵學生及家長參加。

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