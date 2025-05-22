駁不實傳言 罷免洪孟楷領銜人：從未與賴清德有任何形式會議

罷團「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔今（22）日表示，他自參加罷免起至今，從未與賴清德有任何形式的會議，所謂罷免領銜人跟賴清德開會的傳言與事實完全不符。（資料照）

2025/05/22 14:22

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨台北市議員洪健益近日在政論節目表示，總統、民進黨主席賴清德常跟罷免領銜人開會，民進黨方面已駁斥評論不實，洪也為此道歉。目標罷免新北市立委第一選區藍委洪孟楷的罷團「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔今（22）日表示，他自參加罷免起至今，從未與賴清德有任何形式的會議，這種不實傳言與事實完全不符。

方柏翔說，罷免洪孟楷是公民自主發起的監督行動，團隊成員來自社會各界，無政黨背景、不受政黨指揮，志工均因對國會亂象失望、關懷台灣前途才選擇站出來，為民主盡一份心力，理解公眾關心政治動態，也尊重各方言論自由，「但若未經查證即對罷免團體進行揣測與錯誤連結，不僅對團隊造成困擾，也可能誤導社會大眾、模糊罷免行動本身應有的焦點與價值」。

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方柏翔呼籲各界，請不要相信未經查證的言論，也勿將真誠參與公共事務的公民行動簡化為政治操作工具，公民社會力量來自群眾的自發與信念，而非特定立場或光環的加持，「罷洪！刻不容楷」將持續以行動實踐民主精神，而罷免行動仍在進行，歡迎大眾加入罷團志工行列，共同守護民主、監督立委。

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