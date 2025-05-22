內政部研議全國中正路更名 張善政：市政府沒打算要去動

議員楊朝偉（左）針對全台「中正路」改名議題，詢問桃園市長張善政（右）態度，張善政表示，改下去會耗費龐大成本，「市政府沒打算要去動」。（擷取自桃園市議會直播畫面）

2025/05/22 14:17

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕內政部委託研究全台「中正路」改名相關政策方案，桃園市議會今天進行總質詢，議員楊朝偉針對此詢問市長張善政態度，張善政表示，改下去會耗費龐大成本，「市政府沒打算要去動」。

張善政表示，更改路名會造成很大的困擾，所有居住在這條路上的居民，包括身分證、很多郵寄地址都要更改，「這改下去不得了」，路名已使用多年、大家叫習慣了，他認為沒有必要去更動，也認同台中市長盧秀燕的回應（改名吃飽太閒），他就不再重覆，所以市政府沒有打算要去動。

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楊朝偉表示，形式主義式的轉型正義，無助社會和解共生，且前市長鄭文燦任內也做過評估，如果改名諱花費非常多的經費，身分證、戶籍、土地等都要變更，說不定換人執政又要再次改名。

楊朝偉認為，中央政府應該做著重經濟建設等正事，避免陷入形式主義的轉型正義，這樣不僅無助轉型正義內涵與社會和解共生，更是造成對立或不便。

他也提到，國防部日前也公告修正兩蔣慈湖丶大溪管理要點，將「謁靈」用語修正為「入營」，並刪除「陵寢」字樣，改以「營區」概括全域，但就地方來說，慈湖水舞、儀隊交接都是觀光亮點，市府應持續向中央反映地方立場；張善政表示，在國防部的會議上，都有表達基於觀光的吸引力，建議維持現行的做法。

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