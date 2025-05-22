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    賴清德邀在野黨國安簡報 王鴻薇稱「兩黨主席要小心點」

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）（記者劉宛琳攝）

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）（記者劉宛琳攝）

    2025/05/22 14:47

    〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統指示國安團隊規劃向在野黨主席進行「國安情勢簡報」。對此，國民黨立委王鴻薇上午接受廣播專訪表示，在野黨動不動就會被栽贓、恐嚇，兩黨主席要小心點；王舉日前院會審查機密預算時國民黨立委葉元之直播未關，但直播中未有任何機密內容就被說洩密。

    王鴻薇今天參加「千秋萬事」廣播專訪，提及昨天立法院處理國安會的預算案，在野日前就共諜案請國安會祕書長吳釗燮來報告，但吳不來，連預算解凍案也不來，那賴清德說要跟在野黨報告什麼國安情勢？共諜是待在吳釗燮身邊十幾年的助理他都不願意報告，誰在賣台？這是要跟在野黨簡報還是要恐嚇？

    主持人王淺秋詢問，是否在野黨收到國安簡報有可能會被栽贓洩密？王鴻薇表示，就算在野黨不出去講，也會被說洩密，國民黨立委馬文君當初被栽贓成什麼樣子？立委也會收到外交及國防委員會相關密件，但她有時候覺得，這到底有什麼密可言？假使有任何外洩就會說在野黨立委都看過，都有洩密問題。

    王鴻薇回顧，去年院會審查預算時有一筆外交機密預算，該密件放在牛皮紙袋裡，看完要交回去，大家再來做表決，當時葉元之在院會直播，晚一點才把直播切掉，「但直播裡沒有任何所謂的外交機密預算的任何內容」，主席也不會去宣讀，資料都在牛皮紙袋要自己拿出來看，但葉就說被洩密，大家知道葉被罵多久嗎？

    王鴻薇表示，在野黨動不動就被栽贓、恐嚇，所以他認為國民黨主席、民眾黨主席聽國安報告要小心一點，可能拿到看起來也不是機密的機密，或是別人把它弄出去了，立刻兩個主席就有責任了。民進黨什麼都可以造謠、栽贓，在野處於風聲鶴唳的狀況。

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