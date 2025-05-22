老農津貼排富條款14年不動 綠委籲修法納調節機制

民進黨立委郭國文及林俊憲今天召開「保障農民權利，老農津貼排富條款應與時俱進」記者會，為老農請命。（記者陳政宇攝）

2025/05/22 13:31

〔記者陳政宇／台北報導〕物價及房價近年來雙雙飆漲，老農津貼發放的金額也逐步調高，但排富條款仍停留在2011年所制定的門檻，許多老農因土地增值而喪失領取資格。為此，被視為總統賴清德子弟兵的民進黨立委郭國文、林俊憲今（22日）呼籲，農業部應優先修正老農津貼排富條款，與社福津貼脫鉤，並納入自我調節機制，每4年依物價調整。

郭國文及林俊憲今天召開「保障農民權利，老農津貼排富條款應與時俱進」記者會。林俊憲說明，老農津貼自2012年發放7000元以來，當年物價指數已從92.38漲至2024年的106.59，漲幅達15%。由於老農津貼訂有隨物價調整的機制，因此去年發放金額已達8110元。

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不過，林俊憲指出，根據內政部公告的土地現值總額，2011年全國平均每公頃2050萬2000元，113年則為3629萬5000元，增幅高達77%；但老農津貼的排富門檻仍維持在2011年制定的「農業外個人所得50萬元、不動產價值超過500萬元、土地400萬元」的標準。

林俊憲評估，若依照目前的房價和物價水準，老農津貼的排富門檻應調高至「農業外個人所得60萬元、不動產800萬元、土地600萬元」，較能符合現實狀況。此外，他更建議排富條款應比照老農津貼，納入自我調節機制，每4年依照物價調整一次。

郭國文則強調，他是首位提出排富條款調整的立委，農業部雖有意修法，卻主張與其他8項社福津貼一同修正，導致修法進度緩慢。郭直言，社福津貼旨在社會救助、照顧弱勢，而老農津貼則是在完善農退制度前，作為農民退休金的概念，兩者性質不同，不應綁在一起。

此外，郭國文主張，除了主計總處的物價指數外，2018年起公布的「高齡家庭消費者物價指數」，通常數字會比物價指數稍微高一些，也更符合「老農津貼」發放的用意，因此自己提修法案，把發放標準改為高齡CPI。

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