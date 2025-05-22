統刪地方補助款25％藍白有動作 行政院：中央不是一定要補助

行政院統刪地方補助款25％，立院國民黨團今（22）日批，政院違法濫權，藍白將合擬對策， 行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，針對一般性補助款，中央是「得」補助，不是一定要補助，這部分完全是按照相關規範辦理。（記者鍾麗華攝）

2025/05/22 13:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院大砍今年度中央政府總預算，要求行政院自行刪減636億餘元，行政院決定全數從今年要撥給地方的一般性補助款刪減，各縣市平均刪減率約25％，對此，立院國民黨團今（22）日批，政院違法濫權，藍白將合擬對策。行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，針對一般性補助款，中央是「得」補助，不是一定要補助，這部分完全是按照相關規範辦理。

李慧芝指出，行政院曾針對總預算提出覆議被否決，立法院也維持當初三讀決議要求行政院要自行刪除636億元，主計總處決從今年一般性補助款刪減，對於一般性補助款，中央是「得」補助不是一定要補助，這部分完全是按照相關規範辦理。

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李慧芝解釋，立法院已刪除總額達2076億元，其中中央已刪減1439億元，很多都是針對特定項目刪除，包括中國旅費被刪除80%，還有國外差旅費、教育訓練費刪除60%，有些機關甚至全部被刪除。

李慧芝強調，為要避免對國防安全，以及外交、教育造成進一步嚴重影響，因此主計總處只能調節調減一般性補助款，達成立法院要求政院自行刪減數的636億元。

李慧芝指出，主計總處是按照立法院通案通刪的方式，統一比例刪除各地方政府的一般性補助款，這部分也是暫緩撥出，行政院已提出釋憲，會按照釋憲結果討論下一步作為。

李慧芝說，院長卓榮泰今日在院會上回應地方政府時說，過去立法院要通刪的話，一定是朝野協商後與行政院溝通，通刪數字才會確定，但今年這個步驟完全沒有，也因此才會造成此一狀況。地方的財政如真有不足，行政院仍會努力支持，但經過主總核算，大部分都沒有問題，除了苗栗縣外。

主計總處副主計長陳慧娟補充，行政權是屬於編列權，審議是在立法院，刪減的依據在當時發文給地方政府時，已經有做說明。對於各地方政府針對刪減提出反應，主總已了解地方困難所在，會彙整各縣市的困難後，再思考有沒有什麼方法可以協助地方。至於苗栗縣府已無舉債額度，以往對於地方政府有資金調度模式，會從此一模式給予協助。

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